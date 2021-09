Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini nel mirino di un ex gieffino: "Quello che conta sono gli ascolti"

Gossip TV

Salvo Veneziano torna all'attacco contro il conduttore del Gf Vip.

Salvo Veneziano è tornato all'attacco contro Alfonso Signorini. Il motivo? La scelta del giornalista e conduttore di far entrare nella Casa del Grande Fratello Vip un personaggio così discusso come Tommaso Eletti.

Salvo Veneziano critica Alfonso Signorini

Tommaso Eletti è un concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. La partecipazione dell'ex protagonista di Temptation Island alla sesta edizione del reality show di Canale 5, però, ha suscitato molte polemiche. Dopo Selvaggia Lucarelli, anche l'ex gieffino Salvo ha voluto dire la sua e lanciare una nuova frecciata a Signorini.

"Tutti paladini per i diritti delle donne! Chi scelgono nel cast del nuovo GF vip? Il signor Tommaso conosciuto tramite un’altro reality nel quale é emerso per la sua 'eccessiva possessività patologica' nei confronti del genere femminile" ha dichiarato Veneziano criticando nuovamente il comportamento di Signorini "Che strano, eh? Ma come si dice ciò conta non è chi o cosa fa, quello che conta sono gli ascolti. Bella scelta caro Alfonso Signorini".

Cosa deciderà di fare Alfonso? Deciderà di replicare alle affermazioni di Salvo? Al momento tutto tace. Vi ricordiamo che l'appuntamento con il Grande Fratello Vip è per lunedì 13 settembre 2021 in prima serata su Canale 5.

