Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini furioso con Soleil Sorge: ''Pensa prima di dire scemenze''

Alfonso Signorini rimprovera duramente Soleil Sorge per la frase poco elegante rivolta a Gianmaria Antinolfi.

Soleil Sorge ha il dente avvelenato con Gianmaria Antinolfi e non si fa scrupoli a parlare liberamente del suo astio per l’imprenditore. Nulla di proibito nella casa del Grande Fratello Vip, non fosse che l’influencer si è lasciata andare a commenti fin troppo spinti e fuori luogo. Quanto accaduto ha portato Alfonso Signorini a rimproverare molto duramente Soleil durante l’ultima puntata del reality show di Canale5.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge rimproverata da Alfonso Signorini

Protagonista assoluta della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge talvolta esagera e attira le critiche dei fan del programma di Canale5, costringendo Alfonso Signorini a chiarire la situazione in puntata per quieto vivere. Il presentatore ha mostrato un video della Sorge, finita al centro delle polemiche per il bacio con Alex Belli, che si sfoga su Gianmaria Antinolfi ammettendo: “L’unica persona che volevo fuori di qui è Gianmaria, ho sbagliato due volte a non mandarlo in nomination. Si arrampica come le tarantole quello, come gli scarafaggi: gli butti l’acido, non muoiono mai e si rinforzano”.

La similitudine ha fatto accapponare la pelle a moltissimi spettatori, che hanno chiesto provvedimenti a gran voce. Signorini ha deciso di rimproverare molto duramente Soleil, che ha replicato: “Io chiedo scusa per aver dato dello scarafaggio, anzi no… Mi dispiace aver utilizzato un termine così forte con l’acido, ma non era mia intenzione assolutamente tirare in ballo questo tema. Io lotto sempre contro queste cose, era in senso figurativo”. Le scuse della milanese non hanno convinto Signorini, che si è infuriato alzando i toni e sbottando: “Hai tirato in ballo l’acido e sono temi sensibili. Sappiamo che quella non è l’intenzione, altrimenti ti avremo squalificato. Se voi mi dite che è lontano dai miei principi, prima di parlare pensateci due volte, invece di dire scemate. Poi dovete giustificarvi ed è antipatico […] Invece di dire che ti scusi con Gianmaria per la similitudine priva di senso, continui a giustificarti quando sappiamo che non era quella l’intenzione, altrimenti ti avremmo buttato fuori dalla Casa”.

Mentre Soleil si è scusata con Gianmaria, anche se queste scuse non sono apparse esattamente sincere, è scoppiata una dura discussione tra Alex Belli e Aldo Montano, che ha scoperto gli sfoghi dell'attore in confessionale.

