Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini fa centro: Raz Degan e altri tre super Vipponi nel cast

Sembra che nella nuova edizione del Grande Fratello Vip ci saranno Raz Degan, Raffaella Fico, Totò Schillaci e Pamela Prati.

Manca sempre meno al debutto ufficiale della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Se è vero che l’attesa aumenta il desiderio, è altresì vero che il pubblico non riesce più a contenere la curiosità e ormai sui social si è aperta una caccia all’uomo da far invidia ai servizi di intelligence di tutto il mondo. Alfonso Signorini starebbe preparando un cast da urlo, che potrebbe comprendere anche l’affascinante Raz Degan e tre Vipponi di prima categoria. Ecco le ultime anticipazioni sul reality show di Canale5.

Grande Fratello Vip, Raz Degan nella Casa?L’indiscrezione

La sesta edizione del Grande Fratello Vip tornerà in prima serata su Canale5 il prossimo settembre, e il pubblico non sta più nella pelle. Dopo il successo delle ultime edizioni, per Alfonso Signorini non sarà un compito semplice quello di trovare Vipponi in grado di reggere il confronto, creare dinamiche e sopportare la lunga convivenza forzata nell’iconica casa di Cinecittà. Nelle ultime settimane è spuntato il nome di Soleil Sorge, habitueé dei salotti televisivi e dei reality show, che di certo sa come infiammare il gioco.

Con lei arriva anche la candidatura di Pamela Prati, ormai desiderosa di lasciarsi alle spalle lo scandalo Mark Caltagirone e di tornare sul piccolo schermo, e si parla della presenza della bella Raffaella Fico. L’ex fidanzata di Mario Balotelli è fortemente voluta da Signorini, che ha ammesso a Fanpage di desiderarla a tutti i costi nel cast in quanto certo che mostrerebbe una personalità interessante.

Ora, spunta il nome di un altro super Vippone, che fa girare la testa a tutte le donne d’Italia. Stiamo parlando del sensuale e selvaggio Raz Degan, certamente un colpaccio per Alfonso data la quantità di fan di cui gode l’attore. Sempre più papabile, invece, la presenza di Anna Lou Castoldi, la figlia di Asia Argento e Morgan, e quella del celebre Totò Schillaci, che in passato partecipò a L'Isola dei Famosi sotto la conduzione di Simona Ventura.

