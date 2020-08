Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini e Antonella Elia, il retroscena sull'incontro segreto prima del reality

Gossip TV

Signorini incontra Antonella Elia prima dell'inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Il 2020 per Antonella Elia si sta rivelando un anno davvero importante e ricco di soddisfazioni dal punto di vista professionale. Prima la partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, poi lo sbarco a Temptation Island con Pietro Delle Piane e ora il ritorno nel reality show di Alfonso Signorini come opinionista insieme a Pupo.

L'incontro segreto tra Alfonso Signorini e Antonella Elia prima del Gf Vip, il retroscena

Fervono i preparativi per il Grande Fratello Vip. Per quanto riguarda i due opinionisti, pare che la scelta di Alfonso sia ricaduta su Antonella, che quindi affiancherà Pupo nella quinta edizione del reality show in onda da a partire da lunedì 14 settembre 2020 su Canale 5. Non solo.

Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Blogo, pare che ci sia stato un incontro segreto tra Signorini e la Elia, una sorta di summit a Cortina in cui è presente anche Pupo: "Qualcuno avrebbe visto i due opinionisti del Grande fratello 5 ospiti di Alfonso Signorini per parlare della nuova edizione di questo programma prodotto in collaborazione con Banijay Endemol Shine Group. Nel corso di questo summit certamente si parlerà delle dinamiche, del cast che non è ancora ufficialmente chiuso e che verrà dato in pasto ai media nelle prossime settimane e della cifra che si vorrà dare a questo programma. Si cerca dunque di creare un team unito e una squadra coesa, che è poi la base per ottenere un buon risultato in qualsiasi lavoro di team, ivi compreso per un programma televisivo. Qualcuno per altro li avrebbe visti arrivare insieme in auto Pupo e Antonella Elia a casa di Signorini, si parte dunque con un grande gesto di unità d'intenti fra i due opinionisti del Gf vip 5".

Sicuramente, Signorini e i due nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip parleranno della nuova edizione del programma, delle dinamiche e del cast , che ancora non è stato ufficializzato. L’obiettivo del conduttore è quello di costruire un'edizione in grado di tenere alti gli ascolti della prima serata. E per questo, la Elia resta una certezza!

