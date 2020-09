Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini difende Franceska Pepe: "Branco unito a fare del bullismo contro di lei", Video

Gossip TV

Il conduttore del Grande Fratello Vip difende la modella e riprende tutti i concorrenti in diretta.

Colpo di scena durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip. Dopo che solo una settimana fa l’aveva tacciata di maleducazione in diretta, Alfonso Signorini ha inaspettatamente preso le difese di Franceska Pepe dimostrando di avere cambiato idea e di avere preso a cuore la causa della modella che sta portando scompiglio nella Casa.

Franceska Pepe difesa da Alfonso Signorini al Gf Vip

Signorini ha aperto la puntata del Grande Fratello Vip parlando di Franceska, la quale ha litigato un po’ con tutti i concorrenti nella Casa. Il conduttore del reality show, prima di dare la parola ai protagonisti, ha voluto esprimere una sua opinione su tutta questa querelle e, senza mezzi termini, ha dichiarato: "A volte mi sembrate come un branco che bullizza la sua presa. Siete tutti coesi contro di lei. È questa l'impressione che io ricevo".

La critica di Alfonso, però, è stata respinta da tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip, che faticano a trovare un punto di contatto con la Pepe. "Tutti noi abbiamo cercato di venirle incontro…Il problema è che dopo 5 minuti rifa le stesse cose come se si fosse scordata tutto ciò che le è stato detto in precedenza…" ha affermato Stefania Orlando. Anche Dayane Mello, la quale ha avuto una lite furibonda con l'ex di Vittorio Sgarbi, è intervenuta rivelando: "Lei è cattiva dentro…E’ inaffidabile…Io non voglio nemmeno guardarla in faccia". Le parole delle due donne, però, non hanno minimamente turbato la modella che ha prontamente replicato asserendo: "Per me non c’è nessun problema, anzi".

Leggi anche Tommaso Zorzi contro Alfonso Signorini

A prendere le difese della Pepe è Fulvio Abbate. Secondo lo scritto e giornalista, la Casa senza di lei sarebbe un vero e proprio mortorio e per questo motivo non ha fatto mistero di aver iniziato a nutrire una certa simpatia nei suoi confronti: "Lei è solo refrattaria a un sistema che non le appartiene…E si comporta di conseguenza". Anche Antonella Elia si è schierata dalla parte di Franceska. L'opinionista l'ha infatti eletta il suo personaggio preferito di questa edizione e, rivolgendosi alla Orlando e alla Mello, ha affermato: "Dayane, se avessi fatto una cosa del genere a me sarebbe finita in tragedia greca. Stefania le ha dato della “capra”. Se avessi dato a me della provocatrice, ti sarei saltata ai capelli. Franceska è una santa e state cercando di fare gi educatori". Signorini ha infine chiuso l'argomento consigliando ai concorrenti di prestare più attenzione: "Più vi accanite su qualcuno, più quel qualcuno cresce. Quindi pensateci bene".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Ecco chi sono i ventuno Vip della quinta edizione del Grande Fratello Vip.