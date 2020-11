Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini confessa: "Paolo Brosio mi ha fatto arrabbiare. Ho dovuto contenere il mio disappunto"

Gossip TV

Il conduttore del Grande Fratello Vip commenta il comportamento di Brosio.

Paolo Brosio è entrato da pochi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip ma ha già attirato le attenzioni di tutti i telespettatori e non solo. Le preghiere recitate a voce alta dal giornalista insieme alla Contessa Patrizia De Blanck hanno fatto arrabbiare Alfonso Signorini che, ospite di Casa Chi, ha ribadito la sua posizione.

Brosio attacca gli autori del Gf Vip, la reazione di Alfonso Signorini

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Signorini ha bacchettato Brosio per l’Ave Maria urlata in piena notte insieme alla De Blanck. Il conduttore ha spiegato al giornalista che non è necessario spettacolarizzare la propria fede gridando le preghiere nella Casa. Un atteggiamento che non è per niente piaciuto al concorrente che, rivolgendosi ad Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta, ha puntato il dito contro il conduttore: "Ma perché mi ha detto quelle cose? Non mi meritavo quell’attacco. Invece di entrare a gamba tesa ed accusarmi in quel modo, poteva arrivare e chiedermi come mai parlavamo a voce alta. La realtà è che sapevamo quella preghiera in due modi diversi e poi quel tono di voce era dovuto al fatto che eravamo soli".

L'attacco di Brosio non è passato inosservato a Signorini che, ospite di Casa Chi, ha dichiarato: "Io ieri ho dovuto contenere il mio disappunto. Paolo Brosio ha fatto arrabbiare anche me. Non mi piace quando la fede è ostentata. Se io voglio sentire una predica vado a messa in chiesa e non guardo il GF Vip. Figurati se voglio farmi fare la predica da Brosio. Io rispetto il credo di chiunque. A me di sentire le Ave Marie e i Padre Nostro sgranati a voce alta in un contesto come quello del Grande Fratello risulta molto fastidioso".

"Tra l’altro mi spiace avere sentito che Brosio alla fine del programma, perché io seguo la diretta, ha detto che io gli impedisco di pregare, questo non mi piace. Non è quello il messaggio che gli ho trasmesso. [...] La preghiera non è un momento di spettacolo. Ribadisco che la preghiera si vive e non si esibisce e se questo non gli piace è anche libero di andarsene" ha aggiunto il conduttore del Grande Fratello Vip. Paolo deciderà di lasciare il programma?

