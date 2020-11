Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini annuncia il prolungamento del programma, le forti reazioni dei concorrenti (VIDEO)

Gossip TV

Il Grande Fratello Vip si allunga fino a febbraio 2021, i concorrenti disperati.

È ufficiale! La quinta edizione del Grande Fratello Vip andrà in onda fino al prossimo febbraio 2021. Un annuncio, quello fatto da Alfonso Signorini durante l'ultima diretta, che ha letteralmente spiazzato e destabilizzato tutti i concorrenti.

Il Gf Vip in onda fino a febbraio 2021, le reazioni dei concorrenti

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 23 novembre 2020 su Canale 5, i concorrenti hanno finalmente aperto la famosa Busta rossa. "Canale 5 , Mediaset e il pubblico a casa ci hanno fatto una grande richiesta, passeremo insieme un Natale fantastico, un capodanno meraviglioso e staremo insieme fino all'8 febbraio. Faremo la storia!" ha dichiarato Signorini annunciando così il prolungamento del programma fino a febbraio 2021.

Una rivelazione che ha spiazzato tutti i concorrenti che si sono lasciati andare a delle reazioni molto forti. "Non ho mica rubato in banca che devo farmi i domiciliari" ha esordito Tommaso Zorzi. "Il mondo sta vivendo un momento molto particolare, voi state riscontrando un grande successo perchè tenete compagnia alla gente. Siete entrati nelle case degli italiani, è la prima volta che succede una cosa di questo genere. Passare le feste lontano da casa non è facile per nessuno, avete il supporto nostro e delle nostre famiglie e siete liberi di decidere. Al momento stare li dentro è il posto più sicuro" ha continuato Signorini rivelando l'arrivo di nuovi ingressi.

Per rassicurare i Vipponi, il conduttore ha poi deciso di mostrargli i videomessaggi delle persone più care, come la sorella di Andrea Zelletta, il marito di Stefania Orlando, i genitori di Pierpaolo Pretelli, Mario Balotelli per Enock Barwuah, Alba Parietti per Francesco Oppini, il figlio di Elisabetta Gregoraci e tanti altri. Quest'ultima in particolare, è rimasta davvero scioccata dalla notizia, al contrario di Maria Teresa Ruta, che si è mostrata davvero molto felice all’idea di poter restare nella Casa del Gf Vip. Addirittura c’è stato anche chi ha pensato a un cattivo scherzo di Alfonso. Cosa decideranno di fare i concorrenti? Staremo a vedere.

