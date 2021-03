Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini al timone della prossima edizione del reality? L'indiscrezione

Gossip TV

Le ultime indiscrezioni sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip, tornerà anche Signorini?

La quinta edizione del Grande Fratello Vip, la più lunga e seguita di sempre, si è conclusa la scorsa settimana con la vittoria dell'influencer Tommaso Zorzi. In tanti, però, hanno già iniziato a chiedersi se Alfonso Signorini verrà riconfermato al timone anche della prossima stagione del reality show di Canale 5.

Alfonso Signorini confermato al timone del Gf Vip 6? Le ultime indiscrezioni

Signorini condurrà anche la prossima edizione del Grande Fratello Vip? Stando alle ultime indiscrezioni riportate da TvBlog, pare che il noto giornalista e direttore del settimanale Chi verrà riconfermato al timone del popolare reality show vip per la terza volta consecutiva: "Al momento in quel di Mediaset si stanno facendo valutazioni, ma salvo sorprese dell’ultima ora il Grande Fratello Vip 6 sarà nuovamente affidato a lui…".

Non solo. Il sito ha anche svelato la data del ritorno della messa in onda del Gf Vip: "La nuova edizione del reality dovrebbe andare in onda sull’ammiraglia Mediaset a partire da settembre, come l’anno scorso…". L'edizione Nip, condotta da Barbara D'Urso, pare invece non sia nei piani di Mediaset: "Il nip al momento non è in programma (almeno per ora)…".

Per quanto riguarda invece i due opinionisti Antonella Elia e Pupo non ci sono ancora notizie. Sulla bionda showgirl in particolare, che si è spesso resa protagonista di accese discussioni con le concorrenti del Grande Fratello Vip, pare che Mediaset stia valutando se riconfermarla o meno nel ruolo di opinionista. Staremo a vedere.

