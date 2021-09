Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini: "Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono complementari"

Gossip TV

Signorini dice la sua sulle due opinioniste del Grande Fratello Vip.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono le due nuove opinione del Grande Fratello Vip, il popolare reality show di Canale 5 giunto alla sua sesta edizione. A dire la sua sul rapporto tra le due donne ci ha pensato il conduttore Alfonso Signorini.

Signorini si sbilancia sulle due opinioniste del GF Vip

Ospite a Casa Chi, Alfonso ha parlato della nuova edizione del Grande Fratello Vip e non ha potuto fare a meno di dire la sua sulle due nuove opinioniste del programma, ovvero Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: "Posso dire che hanno visioni completamente diverse della vita, ma non c’è bisogno che lo sottolinei io".

"In ogni caso, sono due opinioniste che promettono bene" ha aggiunto Signorini "Sonia, in particolare, per la spregiudicatezza determinata dalla sua linea: non ha paura di essere giudicata per quello che dice [...] sono due elementi complementari per il programma".

Per quanto riguarda le opinioniste del popolo, il conduttore del Gf Vip ha dichiarato: "Entreranno alla terza o alla quarta puntata, perché io non voglio che commentino le persone senza vederle nella Casa, bensì le dinamiche che si sviluppano nel reality. Quindi, le facciamo entrare con i tempi giusti, forse già lunedì prossimo o, al più tardi, venerdì 24 settembre".

