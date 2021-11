Grande Fratello Vip, Alex nero contro Soleil: "Lei e Gianmaria se ne dicono di cotte e di crude poi stanno ore a ridere"

Gossip TV

Belli si sfoga con Davide Silvestri sul riavvicinamento tra Soleil e Gianmaria.

Ieri, Soleil e Gianmaria hanno trascorso diverse ore lontano dal gruppo, mostrandosi intimi e complici. I due gieffini hanno scherzato e riso, parlando spesso anche della loro relazione passata.Gianmaria ha confessato a Soleil di volerle sempre bene e di avere piacere che tra loro possa restare un'amicizia. Anche se negli ultimi giorni Soleil ha sempre continuato a criticare il campano, chiedendo persino ai suoi sostenitori di farlo uscire dalla Casa, sembra aver fatto dei passi indietro e si è riaperta al dialogo con l'imprenditore.

Man mano che i due ragazzi chiacchieravano divertiti, Alex si è alzato e si allontanato da loro visibilmente infastidito. Oggi, sfogandosi con Davide Silvestri, ha dichiarato: "Otto ore a parlare con Gianmaria. Me lo dovrà spiegare quella roba lì, se ne dicono di cotte e di crude, poi dopo stanno stanno a ridere, a parlare e ad abbracciarsi" . Anche Sophie ha criticato il riavvicinamento, definendoli incoerenti.

Soleil nelle ultime ore, ha criticato anche alcuni atteggiamenti di Alex che avranno alimentato l'attuale distacco tra loro e la voglia dell'ex corteggiatrice di tornare da Gianmaria: "Ho notato che Alex ha iniziato a criticarmi su un sacco di cose, a sminuirmi per far passare il messaggio che non è interessato, questo atteggiamento mi ha fatto allontanare e non capisco perché non faccia un passo indietro", ha dichiarato l'ex corteggiatrice.

