Grande Fratello Vip: "Alex è attratto da Soleil mentalmente, sono entrambi due leader" parla Delia Duran

Delia commenta la vicinanza tra Alex e Soleil al Grande Fratello Vip.

Alex Belli e Soleil Sorge sono diventati inseparabili nella Casa del Grande Fratello Vip. Tra loro è nato un feeling molto forte che ha attirato l'attenzione dei telespettatori di Canale 5 e portato la moglie dell'attore, Delia Duran, a intervenire per chiarire la sua posizione.

Soleil e Alex vicini al Gf Vip, le parole di Delia Duran

Alex è uno dei protagonisti più apprezzati della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia, l'attore è stato spesso accusato di essere troppo impostato e di recitare una parte. A difenderlo dalle critiche ci ha pensato la moglie Delia che, intervistata da Novella 2000, ha dichiarato: "Ha la voce forte e incisiva, è uno dei particolari che mi ha fatto innamorare di lui. Il suo modo di parlare, così persuasivo, mi ha sempre affascinato. [...] Per me sono solo invidiosi. Tutti vorrebbero la voce di Alex, diciamoci la verità".

La Duran non ha potuto non parlare del forte feeling nato al Gf Vip tra Belli eSoleil Sorge: "E’ stato frainteso. Alex è attratto da Soleil mentalmente, perché sono uguali, sono entrambi leader, hanno caratteri forti. Non è assolutamente nulla di preoccupate. La fiducia è sempre stato il nostro punto forte. La prima cosa che faremo una volta che Alex uscirà dalla Casa è un figlio! Ce lo siamo promessi e così sarà".

Delia ha poi concluso lanciando un appello al Grande Fratello: "Vorrei che mi organizzasse una cena super romantica con Alex nella Casa, che proseguirà con una notte di passione. Ha sentito bene, passione. Del resto, mio marito ha bisogno fisicamente di me, come io di lui. Chissà che durante questo incontro ci scappi anche un bebè. Alex ed io insieme siamo imprevedibili".

