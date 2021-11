Grande Fratello Vip, Alex Belli viene criticato da Miriana Trevisan dopo il bacio con Soleil Sorge

Gossip TV

Miriana rompe il silenzio sul bacio tra Alex e Soleil: "Non vorrei mai essere sua moglie in questo momento".

Il passionale bacio che si sono scambiati Alex Belli e Soleil Sorge nella scena finale della Turandot ha alzato un vero e proprio polverone mediatico. Anche nella Casa del Grande Fratello Vip, però, non sono mancati i commenti e le critiche soprattutto da parte di Miriana Trevisan nei confronti del compagno di Delia Duran.

Miriana Trevisan contro Alex Belli dopo il bacio con Soleil Sorge

Subito dopo la messa in scena della Turandot, alcune concorrenti del Grande Fratello Vip hanno commentato il bacio tra Alex e Soleil criticando in particolare modo il comportamento eccessivo e fuori luogo dell'attore, impegnato con Delia. "Io non vorrei mai esser sua moglie in questo momento, assolutamente" ha affermato Miriana.

"Io l'ho vissuta una situazione del genere. A me viene sempre in mente l'amico di Alex che gli ha detto di tornare come prima" ha aggiunto la Trevisan provocando la reazione di Maria Monsè "Ma chi è che vorrebbe essere al posto della moglie di Alex? Molte poche". A commentare il comportamento di Belli anche Jessica Selassiè.

"Quando uno decide di sposare una persona come Alex, che è uno senza limiti senza freni, giocoso e amante della vita, è difficile. Lui potrebbe essere così in amicizia e fedelissimo in amore" ha dichiarato Jessica ammettendo però di non volere un uomo così espansivo al suo fianco "Io un uomo così espansivo non lo vorrei mai, vorrei che tutte le sue attenzioni fossero dedicate a me".

