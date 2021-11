Grande Fratello Vip: "Alex Belli verrà squalificato, ha infranto il regolamento" l'accusa di Sophie Codegoni

Gossip TV

La confessione di Sophie e la reazione di Alex.

Alex Belli rischia di dover abbandonare definitivamente il Grande Fratello Vip? A sganciare la bomba è stata l'ex tronista Sophie Codegoni che ha rivelato ai suoi compagni di avventura di aver visto l'attore aprire la seconda porta rossa della Casa. Un gesto che comporterebbe la squalifica dal gioco.

Sophie Codegoni accusa Alex Belli di aver infranto il regolamento del Gf Vip

Dopo essersi confrontato con Delia Duran, Alex ha minacciato di abbandonare il Grande Fratello Vip. L'attore si è recato alla porta rossa deciso a lasciare la Casa, ma è stato fermato da Soleil Sorge. Come riporta Biccy, a sganciare la bomba è stata però Sophie, che ha parlato di una possibile squalifica dal gioco dell'attore.

"Certo che dovrà uscire ve lo assicuro" ha dichiarato la Codegoni accusando Belli di aver aperto la seconda porta rossa del Gf Vip "Guardate che ha aperto la seconda porta che dà sull’esterno. Ragazzi è ovvio che è squalificato. Ma no, guardate che questo è il regolamento. Ha aperto davvero la seconda porta, oltre che la prima ovviamente. Vi dico che l’ho visto io è. L’ha aperta, ok che non è uscito, ma l’ha aperta. Se apri la prima porta rossa sei eliminato, se apri la seconda sei squalificato. Vuol dire che nemmeno più in studio puoi andare. Questo è il regolamento. L’ho letto sul contratto e poi è sempre successo così".

A informare Alex dell'accusa mossa da Sophie ci ha pensato Nicola Pisu: "Stanno dicendo in camera che sarai espulso. Lei dice che se tu giro la maniglia della seconda porta, dicono che già basta per eliminarti. Ma è vero che l’hai fatto?". "No man, non mi eliminano. Devi proprio uscire, devi andare fuori, devi proprio varcarla. Nel mio caso mi ha bloccato Soleil" ha replicato l'attore rassicurando il suo amico.

