Grande Fratello Vip, Alex Belli torna sui social: canta Tiziano Ferro insieme alla moglie Delia

L'ex protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip è a Milano con la moglie. La storia su Instagram: al pianoforte suona "Non me lo so spiegare".

Alex Belli, l'indiscusso protagonista della sesta edizione del Grande fratello Vip, squalificato nel corso dell'ultima puntata, è tornato sui social dopo alcuni giorni di silenzio.

Gf Vip, Alex Belli torna sui social: canta Tiziano Ferro insieme alla moglie Delia

Alex ha pubblicato una serie di Ig Stories che lo ritraggono nella sua casa a Milano. Belli suona al pianoforte cantando "Non me lo so spiegare" di Tiziano Ferro e si intravede la moglie Delia intenta a farsi un makeup. A questi video ne è seguito un altro in cui Belli si trova davanti agli studi Mediaset di Cologno Monzese, accompagnato dalla didascalia "Life".

Sembrerebbe dunque tutto rientrato per la coppia che evidentemente, in pochi giorni, ha ritrovato la serenità. Alex ha lasciato il reality del Grande Fratello Vip per ricongiunsi alla modella venezuelana promettendo che avrebbe fatto qualunque cosa per riconquistarla. La coppia era stata avvistata nella stazione Termini di Roma in due segnalazioni. Nella prima un utente anonimo informava di un litigio in cui Delia avrebbe tirato una valigia ad Alex, nella seconda, rivelata da Gabriele Parpiglia, pare che i due fossero tranquilli e camminassero mano nella mano.

Con i video di oggi che ritraggono Alex in casa con Delia, non ci sono più dubbi. L'ex attore di Centrovetrine si è riappacificato con la moglie dopo le burrascose vicende vissute con Soleil Sorge nella Casa del Grande Fratello.

A proposito di quest'ultima, l'ex corteggiatrice pare ancora abbastanza sconsolata e ha affermato di essere delusa dal comportamento di Belli. Sulla questione è intervenuta anche la madre di Soleil, Wendy Kay, che ha dichiarato che Alex e Delia dovrebbero vergognarsi

"Se incontrassi Alex gli direi tante cose e non saprei da dove iniziare. All’inizio direi a lui e Delia di vergognarsi. Pianificavano tutto prima di entrare e hanno fatto il loro scempio, uno show pessimo. "Lui doveva avere un po’ di ritegno e non spingersi oltre. Ricordiamoci che è lui che ha detto che è innamorato. Alex non è il tipo di mia figlia, lei non si innamorerebbe mai di lui. Per fortuna adesso è uscito. Certamente però Sole provava sentimenti forti di amicizia per lui. Però sono sicura che mia figlia non sia innamorata di quell’uomo. La mia piccola ci teneva al rapporto con lui, ma non voleva assolutamente che lui lasciasse la moglie. Così come sono sicura che Alex e Delia avevano pianificato tutto dall’inizio, quindi che non facciano passare Soleil come rovina famiglie", ha dichiarato la Kay nel corso dell'ultima diretta Instagram di Casa Chi.

