Grande Fratello Vip, Alex Belli su Raffaella Fico: "Non voglio precludermi la possibilità di conoscerla"

La confessione di Alex su Raffaella.

Stasera, venerdì 22 ottobre 2021, andrà in onda su Canale 5 una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip. Intanto nella Casa, Alex Belli si è lasciato andare a una confessione inaspettata su Raffaella Fico.

Alex Belli sorprende su Raffaella Fico al Gf Vip

Parlando con Katia Ricciarelli e Davide Silvestri sul comportamento di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip, Alex si è lasciato andare a una confessione inaspettata su Raffaella: "Io quando la vedo cantare a me piace, mi fa venire i brividi, vedo la sua anima, il suo essere artista [...] Ho aperto tante volte le porte a Raffaella e l’ho fatto anche ieri, perchè non voglio precludermi la possibilità di conoscerla, di parlarle o anche di vedere il buono che c’è in lei".

Come riportato da Lanostratv, Belli ha parlato poi dei numerosi scontri che sono scoppiati nella Casa del Gf Vip: "Andremmo sempre a peggiorare ragazzi. L’effetto della reclusione crea mancanza di lucidità". "Secondo me invece alcune persone sono predisposte a fare così anche nella vita. Non lo so se sono più diffidente. Credo che ci siano alcuni atteggiamenti e situazioni che la gente cavalca apposta, magari mi sto sbagliando ed è una mia sensazione" ha prontamente replicato Silvestri.

"La reclusione ci porta ad avere questi comportamenti isterici, diffidenti, ti da fastidio una cosa che al di fuori di qua non avresti mai preso in considerazione" ha aggiunto Alex cercando di far ragionare Davide. "Ho capito il tuo pensiero, ma io anche nella vita me la lego al dito" ha concluso il giovane attore.

