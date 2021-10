Grande Fratello Vip, Alex Belli: "Soleil a me piace tantissimo ma..."

Gossip TV

Alex torna a parlare del suo rapporto speciale con Soleil.

Stasera, venerdì 29 ottobre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, Alex Belli è tornato a parlare del rapporto speciale nato nella Casa di Cinecittà con l'influencer Soleil Sorge.

La confessione di Alex Belli su Soleil Sorge

Tra Alex e Soleil è nato un feeling molto forte. I due concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, infatti, trascorrono la maggior parte della giornata insieme a scambiarsi confessioni e tenerezze. A parlare del loro rapporto è stato proprio l'attore che, in giardino con Sophie Codegoni, ha confessato: "A me Soleil piace tantissimo, come compagna di viaggio, come amica, come quello che stiamo facendo qua".

"Durante il giorno noi ci cerchiamo perché io, lei e Davide siamo una specie di compagnia teatrale e mi piace tantissimo la sua ironia, il suo modo di fare ma come non mi piace assolutamente come ipotetica donna da avere al mio fianco. Non ci convivrei insieme, ma ci farei un viaggio perché è super divertente..." ha aggiunto Belli.

Dopo aver ascoltato Alex, Sophie ha rivelato il suo punto di vista: "Io da dentro non vedo malizia, non vorrei che da fuori invece...non sappiamo che percezione hanno, soprattutto quando non c'è un'attrazione fisica ma mentale. Non vorrei che Delia si spaventasse. Non ti devi allontanare da Soleil perché è meraviglioso il rapporto che avete ma in puntata non lasciare la cosa ambigua".

