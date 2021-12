Grande Fratello Vip, Alex Belli si giustifica: ''Non sto tradendo Delia Duran''

Gossip TV

Alex Belli torna a parlare della situazione complicata che si è creata nella casa del Grande Fratello Vip, dopo l’avvicinamento a Soleil Sorge.

Alex Belli continua a ripensare alla situazione che sta vivendo nella casa del Grande Fratello Vip, confrontandosi con l’amico Biagio D’Anelli. L’attore, dopo il confronto mancato con la moglie Delia Duran, pensa al suo comportamento e si dice certo che la showgirl capirà le sue ragioni una volta fuori da Cinecittà.

GF Vip, Alex Belli parla di Delia Duran

Nella casa del Grande Fratello Vip è nata un’amicizia speciale che dà scandalo e infiamma il web ormai da diverse settimane. Alex Belli e Soleil Sorge sono sempre più affiatati e sembrano intenzionati a varcare il confine tra complicità e amore, nonostante la durissima reazione di Delia Duran. La moglie di Belli ha lasciato Milano e la casa che condivide con l’attore, stanca di osservare il marito tra le braccia di Soleil. Nonostante Delia abbia rifiutato di confrontarsi con lui, Alex sente di essere sereno con la sua coscienza, perché ha messo in chiaro con Delia la sua vera natura, sin dall’esordio della loro storia d’amore. Parlando con Biagio D’Anelli, l’attore ha ammesso:

“Non mi sento neanche in una situazione di tradire, è strana questa cosa qua. Ho uno stato d’animo, che non so spiegare. In passato ho tradito, in questo momento non ho le stesse sensazioni perché non sto tradendo proprio niente. Perché Delia, quando mi ha conosciuto, ha visto tutte le sfaccettature. Per la prima volta nella mia vita, con lei, ho messo a nudo tutto quello che sono e le ho detto di accettarmi così come sono. Per la prima volta nella mia vita, è una donna che mi ha accettato per quello che io sono, e non ho dovuto fare qualcosa per adattarmi”.

Mentre l’ex moglie di Belli spara a zero sul gieffino, Biagio sembra aver compreso l’indecisione del collega del Gf Vip, ma vuole comunque dare lui un prezioso consiglio. “L’unica cosa che ti dico, abbi l’accortezza che, indipendentemente da quello che farai, Delia e Soleil fanno trattate con rispetto perché sono due donne. Questo è il consiglio che ti do come amico, non come concorrente”. Alex e Soleil vivono momenti di alti e bassi, caratterizzati dal fatto che entrambi hanno un legame solido fuori le mura di Cinecittà. Questa complicità artistica si trasformerà in altro oppure i due continueranno a professare amici?

