Grande Fratello Vip, Alex Belli si espone e difende le principesse Hailé Selassié

Alex Belli ammette di essersi totalmente ricreduto sul conto delle tre Principesse.

Le principesse Hailé Selassié non sembrano aver colpito positivamente i Vipponi della sesta edizione del Grande Fratello Vip, finendo al televoto sin dalla prima puntata. Alex Belli, tuttavia, ha deciso di spezzare una lancia a favore di Clarissa, Lucrezia e Jessica. Ecco cosa ha rivelato l’attore sulle tre concorrenti del reality show di Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, Alex Belli difende le Principesse

Lucrezia, Clarissa e Jessica Hailé Selassié sono tre ragazze esplosive e hanno travolto con la loro forza gli inquilini del Grande Fratello Vip. Un po’ per l’atteggiamento vulcanico, un po’ a causa del titolo regale, i gieffini hanno accolto con sospetto questo ingresso, spedendo le tre principesse al televoto durante la prima puntata. Non è chiaro se le gieffine rischiano l’eliminazione, in caso di vittoria di Manila Nazzaro, ma quel che è certo è che ci saranno conseguenze dopo la rivelazione della scelta del pubblico.

Avendo trascorso del tempo a stretto contatto con le principesse, Alex Belli ha deciso di spezzare una lancia a favore delle regali etiopi, ammettendo: “Vi ho conosciuto in un aspetto completamente diverso che, per me, era inaspettato perché su ognuno di noi aleggia una sorta di pregiudizio. Vivendole mi hanno scardinato completamente quella minima parte che potevo avere di pregiudizio su voi”. Le dirette interessate, entusiaste per le parole del Belli, hanno ammesso di essere spesso viste come donne viziate e frivole, dal momento che nessuno si è fermato a conoscerle meglio.

“Voi avete un alone che vi precedete, come ognuno di noi”, ha confermato Alex che ha fatto ballare anche Manuel Bortuzzo, incontrando il favore dei fan del Gf Vip. Nel frattempo, cresce l'attesa per la seconda puntata del programma che andrà in onda questa sera, 17 settembre 2021, su Canale5 e per l'ingresso dei nuovi concorrenti.

