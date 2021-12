Grande Fratello Vip, Alex Belli scrive un messaggio a Soleil: "Io sono sempre stato e sarò con te"

Gossip TV

La dolce dedica dell'ex gieffino alla sua amica del cuore dopo lo scontro di ieri al Grande Fratello Vip.

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, andato in onda ieri, lunedì 20 dicembre, Alex Belli è tornato nuovamente nella Casa per incontrare ancora Soleil Sorge in compagnia della madre Wendy Kay. Quest'ultima non ha mai nascosto la sua antipatia per Belli, considerando la sua amicizia con Soleil decisamente deleteria per lei. "

"Credo di aver detto ovunque quello che penso: credo che abbiano organizzato tutto prima di entrare, mi spiace che sia organizzato su mia figlia quel teatrino, ma per fortuna è tutto finito" ha dichiarato la Kay alla figlia. E ancora: “Alex si deve vergognare ad aver creato un piano diabolico" facendo presente poi che l'ex gieffino e la moglie Delia sono ormai ovunque per rilasciare dichiarazioni contro Soleil.

Inevitabile uno nuovo scontro tra Belli e la Sorge. "Mi assumo tutte le responsabilità. Abbiamo vissuto una bellissima amicizia qui dentro e non voglio rovinarla. Ti ho voluto bene e ti vorrò sempre bene ricordatelo. Non ho mai smesso di volertene. Delia ha il suo pensiero su di te ed è legittimo, una donna ferita che non rispecchia quello che penso io di te. Non dire che ti ho preso un giro o che non ho avuto rispetto per te. Sono sempre stato sincero e sapevi che sarei uscito per risolvere le cose che avevo fuori. Non ho mai recitato, non faccio show soprattutto per quel che riguarda la nostra amicizia speciale"

"Ma cosa senti ora nel cuore Soleil?" ,"un bene dell’anima, ma vedi di rispettarmi tu e tua moglie" ha replicato l'ex corteggiatrice.

Il nuovo confronto con la sua amica del cuore sembra però aver lasciato l'amaro in bocca all'ex attore di Centrovetrine, che su poco fa Twitter le ha scritto un messaggio particolarmente dolce:

"Io sono sempre stato e sarò sempre con te, ho visto il tuo animo gentile, nonostante ho dovuto prendere decisioni per tutelare la mia vita privata, l'amicizia artistica e telepatica la conservo nel cuore, nonostante tu voglia farmi vedere solo la tua gemella stron**" EyesNeverLie", ha scritto Belli

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.