Grande Fratello Vip, Alex Belli scoppia in lacrime (VIDEO)

Alex Belli si commuove parlando di figli, e Manila Nazzaro lo consola.

Nella casa del Grande Fratello Vip, c'è tempo per il divertimento ma anche per le forti emozioni. Alex Belli, parlando a cuore aperto con Manila Nazzaro di alcuni aspetti della sua vita, è scoppiato a piangere rivelando di voler diventare padre.

Grande Fratello Vip, Alex Belli si commuove

Alex Belli ha vissuto un momento di debolezza nella casa del Grande Fratello Vip, colpito dalla nostalgia per la mancanza dell’adorata moglie Delia Duran. L’attore ha raccontato a Manila Nazzaro, che si è scagliata contro Tommaso Eletti, di aver scritto una lettera per Delia poco prima di fare il suo ingresso nella Casa, consapevole della prospettiva che passare tanto tempo lontani avrebbe fatto soffrire entrambi. Alex dichiara che avrebbe dovuto aprire la lettera nel corso della giornata di ieri, ma che non si è sentito di fare questo gesto per non peggiorare il suo umore, già piuttosto altalenante.

Manila si emoziona e confessa che vedrebbe Alex come un padre perfetto grazie alla sua grande sensibilità. Proprio questo discorso, tuttavia, fa incupire il Belli che si lascia andare ad un pianto liberatorio. L’attore racconta di aver avuto difficoltà nel concepire con la sua ex moglie e che questo, per lui, è un argomento estremamente delicato. La Nazzaro, colpita, ha abbracciato Alex forse ricordando anche lei uno dei momenti peggiori della sua vita, ovvero quando ha perso il bambino che aspettava insieme al futuro marito Lorenzo Amoruso.

“Il Signore te lo darà. Sono certa di questa cosa. Sono certissima”, ha commentato la Nazzaro. Il pubblico, che inizialmente si è mostrato scettico sull'ingresso di Alex forse poiché influenzato da alcuni episodi precedenti che lo hanno coinvolto sempre nella casa del Gf Vip, sta iniziando a ricredersi sul conto dell'attore che potrebbe entrare nella rosa dei preferiti.

