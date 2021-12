Grande Fratello Vip, Alex Belli pronto a rientrare nella Casa? La confessione di Manila Nazzaro

Gossip TV

Dopo la squalifica, Alex è pronto a rientrare nella Casa del Gf Vip per un confronto con Soleil?

Alex Belli continua a stare al centro dei discorsi della maggior parte dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Tra questi anche Manila Nazzaro che, ripensando all'ultima diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini, è convinta che l'attore potrebbe tornare presto nella famosa Casa di Cinecittà.

Alex Belli torna nella Casa del Gf Vip? Parla Manila Nazzaro

Domani, venerdì 17 dicembre 2021, andrà in onda su Canale 5 una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello Vip. Scopriremo chi, oltre a Francesca Cipriani, deciderà di abbandonare definitivamente il gioco. Tra coloro che sembrano decisi a lasciare il programma c'è Manila che, nelle ultime ore, si è lasciata andare a una confessione su Alex.

Secondo la Nazzaro, Belli tornerà presto nella Casa del Gf Vip."Penso una cosa, un’ipotesi che potrebbe diventare realtà. Diciamo che se Delia non lo perdona lui tornerà qua dentro fidatevi" ha dichiarato la conduttrice a Soleil Sorge e Jessica Selassié. Come riporta Biccy, però, quest'ultima sembra avere un'idea diversa: "Non lo perdona lei? Amore questi due hanno già tr****to ieri sera dai. Te lo dico io e ridevano anche".

"Stavano proprio a ridere alla grande della bellissima grandissima figura di M che hanno fatto in diretta" ha aggiunto Jessica "L’unica volta che Alex è andato in nomination se fosse stata eliminatoria secondo me sarebbe uscito". Chi avrà ragione? Alex tornerà nella Casa per un confronto con la sua amata Soleil? Staremo a vedere.

