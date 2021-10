Grande Fratello Vip, Alex Belli prende le difese di Soleil Sorge: "Sei caduta nella loro trappola, stai attenta"

Gossip TV

Tutti contro Soleil al Gf Vip, la dura reazione di Alex.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, tutti i concorrenti si sono scagliati contro Soleil Sorge. L'unico a prendere le difese dell'influencer italo-americana è stato Alex Belli, che ha cercato di darle dei consigli per andare avanti nel gioco.

Alex Belli difende Soleil dalle accuse di razzismo, la confessione al Gf Vip

Tutte le donne della Casa del Grande Fratello Vip hanno attaccato e accusato Soleil di aver usato frasi razziste nei confronti di Ainett Stephens e Samy Youssef. Un comportamento che non è per niente piaciuto ad Alex che, come riporta Biccy, ha raggiunto la ragazza per consolarla: "Io sono certo che la tua intenzione non era razzista e sono convinto che lo sanno anche loro. Sei caduta nella loro trappola. Attenta a ogni mossa che fai, loro non aspettano altro che attaccarti. Così come a me ieri sera. Sono caduto in un tranello, ci sono cascato".

Belli ha poi rivelato alla Sorge cosa gli avrebbero detto in confessionale: "Stamani quando sono entrato in confessionale mi hanno detto ‘Belli glissa’. Capisci? Cioè è chiaro cosa intendevano. Gli altri non vedono l’ora di distruggerti è palese. Guarda che questa cosa è soltanto la punta dell’iceberg. […] Non cedere alle provocazioni e fingi di non ascoltare le cattiverie".

Infastidito dal comportamento assunto dai concorrenti del Gf Vip nei confronti di Soleil, Alex si è lasciato andare a un duro sfogo con gli altri ragazzi della Casa: "Non si può dare tutti contro a una persona. Basta metterla alla gogna, non si può. Ma si rendono conto di quello che stanno facendo? Quello che stanno facendo è metterla alla gogna. Non mi piace quando si crea un tutti contro una, è sbagliato. Poi non mi va di vedere Soleil che sta male per un tranello".

