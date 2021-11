Grande Fratello Vip, Alex Belli pazzo di Soleil Sorge: "E' la donna più magnetica che abbia mai incontrato"

Gossip TV

L'attore sempre più lanciato nei confronti dell'ex corteggiatrice. Come reagirà Delia? Stasera un nuovo incontro/scontro.

La 27enne italo-americana, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi, Soleil Anastasia Sorge è senza dubbio la protagonista dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip. Soleil attira da sempre simpatie o antipatie molto accese sin dai suoi esordi del dating show di Maria De Filippi quando. in veste di corteggiatrice, è stata poi scelta da Luca Onestini. Nella Casa del Grande Fratello Vip ha attirato e attira l'interesse di molti uomini, primo tra tutti, l'ex attore di CentroVetrine, Alex Belli.

Tra i due è nato un rapporto speciale molto intimo che, come è noto, ha suscitato una profonda gelosia da parte della moglie di Alex, Delia Duran. Quest'ultima, in un faccia a faccia con la Sorge, l'ha apostrofata come una gatta morta, colpevole di non tirarsi indietro davanti ad un uomo sposato. Dopo l'arrivo della Duran, tra Soleil ed Alex c'è stata una piccola battuta d'arresto e i due per qualche giorno, si sono allontanati. L'attore emiliano ha confessato di non star bene lontano da lei, ha più volte confidato a Davide che sentiva la sua mancanza e inoltre si è mostrato geloso della vicinanza di Soleil nei confronti di Gianmaria.

Nella giornata di ieri, Alex ha provato ad avvicinarsi all'ex corteggiatrice cercando un chiarimento. Oltre a manifestargli il suo malessere nell'averla sentita lontana, Alex si è lasciato andare ad un'esternazione che è sembrata una vera e propria dichiarazione: "Sei la donna più magnetica che abbia mai incontrato", ha dichiarato l'attore emiliano.

Nonostante quindi gli avvertimenti di Delia che ha invitato il marito a rispettarla di più e stare lontano da Soleil, Alex ha continuato a cercarla insistentemente e i telespettatori più attenti notano come l'attore non le riesca a staccare mai gli occhi di dosso.

Alex Belli si è dunque innamorato di Soleil Sorge? Lui lo nega con le parole ma non con i fatti. Intanto, stasera, nella diciottesima puntata del Grande Fratello Vip, ci aspetta un nuovo bollente faccia a faccia tra Soleil e Delia Duran.

