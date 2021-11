Grande Fratello Vip, Alex Belli: "Non sono attratto da Soleil, nessun sentimento"

Gossip TV

La nuova confessione di Alex sul rapporto con Soleil.

Alex Belli continua a stare al centro delle polemiche e delle critiche dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip. L'attore è tornato a parlare del confronto avuto con Delia Duran ribadendo ancora una volta la sua posizione nei confronti di Soleil Sorge.

Alex Belli e Soleil Sorge: l'attore fa marcia indietro!

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Delia ha deciso di entrare nella famosa Casa di Cinecittà per confrontarsi prima con Soleil e poi con Alex. Le parole e il comportamento della donna hanno spiazzato e colpito l'attore che, subito dopo la diretta, ha minacciato di lasciare definitivamente il programma.

Belli ha poi deciso di rimanere in gioco e, confrontandosi con Sophie Codegoni, è tornato a parlare del rapporto speciale nato al Gf Vip con la Sorge: "Io in quel bacio lì non ho sentito nulla. Ho sentito il game e basta, ma non ho sentito nessun sentimento. Lì è la prova del 9. I baci cinematografici sono serviti come prova del fatto che siamo amici. Noi ridiamo, scherziamo, siamo complici, ma finisce lì. Io ci gioco e ci sono finito anche sopra, ma per me è una sorellona e non mi attrae. Lo dico, non sono attratto da quel punto di vista e sono ancora più sicuro".

Leggi anche Miriana Trevisan contro Soleil Sorge

E ancora: "Se io avessi reazioni fisiche alla sua presenza me ne andrei via da quella camera. Sarei un masochista a rimanere accanto a lei. Le telecamere riprenderebbero le mie reazioni e invece non ci sono. Tutti questi giochi nascono proprio perché non sono attratto. Mi sveglio e ridiamo insieme, nel pomeriggio la cerco ed è vero che siamo inseparabili, ma questo non significa che ci sia altro oltre l’amicizia".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.