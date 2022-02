Grande Fratello Vip, Alex Belli non si arrende: polemiche per il nuovo video dedicato a Delia

Gossip TV

Alex Belli, lontano dalla moglie reclusa al Grande Fratello Vip, le dedica un video super trash.

Volenti o nolenti, Alex Belli continua ad essere il cardine della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’attore, uscito dalla Casa dopo una settimana di permanenza per chiarire il rapporto con Delia Duran e Soleil Sorge, è tornato sui social con un video decisamente trash dedicato alla sua dolce metà.

Grande Fratello Vip, Alex Belli ci è cascato di nuovo

Alex Belli è il concorrente più chiacchierato della sesta edizione del Grande Fratello Vip e non fa nulla per nascondere quanto questo lo lusinghi. Belli ha ammesso più volte di sentirsi il one man show della Casa, grazie ai suoi intrighi amorosi, al discorso sull’amore libero e alla chimica artistica con Soleil Sorge. Dopo aver avuto l’opportunità di tornare a Cinecittà per chiarire il rapporto con Delia Duran e Soleil, che sembrano essere diventate ottime amiche, Alex aspetta con ansia che la compagna esca dal Gf Vip per tornare a fare coppia fissa, nonostante Duran si sia detta scettica sul futuro con l’attore.

Nel corso delle ultime settimane, Belli ha mostrato tutto il suo amore per Delia postando sui social un video che lo ritrae nel deserto, intento a meditare sulla relazione con la venezuelana in cerca della chiave del loro amore, poi pubblicando un secondo video che sta facendo scalpore. Belli si è fatto riprendere immerso nelle profondità marine con un cartello che recita: “Non disperdere nel mare il nostro amore, difendilo e vai avanti per la tua strada. Dai peso alle parole, io sono con te per darti forza”.

Chissà come reagirà Delia vendendo il compagno intento in un gesto di tale romanticheria, decisamente trash. Inutile dire che le reazioni del popolo del web non sono state clementi con Alex, accusato di voler spettacolarizzare i suoi problemi di cuore, mettendo in piazza i segreti del rapporto con Delia, anche lei talvolta accusata di essere complice dell’attore.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.