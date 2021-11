Grande Fratello Vip, Alex Belli: "Non mi voglio più annullare"

Gossip TV

Lo sfogo di Alex al Grande Fratello Vip.

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda domani sera venerdì 12 novembre 2021 su Canale 5. Nell'attesa, Alex Belli si è lasciato andare a una confessione inedita.

La confessione di Alex Belli

Parlando nella sauna con Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip, Alex ha raccontato alcuni aneddoti delle sue passate storie d’amore. L'attore ha spiegato di aver trovato nella sua compagna Delia Duran una persona che le suscita tante emozioni e, anche per questo motivo, si sente di difenderla dalle critiche.

"Io non mi voglio più annullare" ha dichiarato Belli alla Codegoni rivelando di non voler cambiare il suo modo di fare e di essere per accontentare sempre gli altri "Voglio che le persone che mi sono accanto, compresa la persona che amo, mi vedano per quello che sono".

Leggi anche La madre di Soleil Sorge si scusa con Raffaella Fico

Tuttavia, Alex è finito nuovamente al centro delle polemiche per un gesto che, se confermato, gli costerebbe la squalifica immediata dal gioco. Manila Nazzaro ha infatti raccontato di aver visto l'attore dare un biglietto a Lorenzo Amoruso, e sembra che sopra vi fosse scritto un numero di telefono. Cosa deciderà di fare Alfonso Signorini?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.