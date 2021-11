Grande Fratello Vip: Alex Belli nega di aver avuto una storia con Mila Suarez, lei sbotta!

Gossip TV

Parlando con Soleil Sorge, Alex Belli nega di aver avuto una liaison con Mila Suarez, che si infuria sui social.

La vita sentimentale di Alex Belli è sempre stata decisamente movimentata, ma l’attore sembra pronto a tralasciare qualche informazione cruciale, per alleggerire il carico. Parlando con Soleil Sorge, infatti, il protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha negato di aver avuto una liaison con Mila Suarez. Lei, una volta saputa la notizia, ha sbottato sui social contro il suo ex fidanzato.

Grande Fratello Vip, Mila Suarez furiosa con Alex Belli

Alex Belli si è meritato il titolo di matador della sesta edizione del Grande Fratello Vip, sebbene le dinamiche che sta creando non piacciano proprio a tutti. L’attore è entrato in Casa con l’intenzione di dimostrare tutto il sentimento che nutre per la moglie Delia Duran, salvo poi avvicinarsi pericolosamente a Soleil Sorge e confessare che le nozze con la showgirl venezuelana non sono legali. Un colpo di scena dopo l’altro, Alex si è mostrato geloso di Soleil e confuso sulla linea da tenere durante la sua permanenza in Casa.

Secondo molti telespettatori, Belli starebbe recitando una farsa per assicurarsi l’attenzione del pubblico e diventare un punto di riferimento a Cinecittà. Ma sarà veramente così? Nelle ultime ore, Alex ha dato prova di poca correttezza, parlando della relazione con l’ex Mila Suarez. Tutti ricorderanno di quando l’attore entrò al Gf Vip per affrontare la showgirl, all’epoca concorrente ufficiale del reality show di Canale5. Bene, fatto sta che parlando con Soleil, Alex ha negato apertamente di aver avuto una storia d’amore con Mila.

Un fatto che ha scosso molto la donna, la quale ha sbottato su Instagram scrivendo: “Questo veramente è uno schifoso d’anima. Vi dico che questo schifoso per soldi nega anche la sua famiglia. Grazie a tutti i messaggi che mi state inviando per questa cosa schifosa”. Sebbene Alex abbia diffidato Mila prima dell’inizio del Gf Vip, è strano che sia arrivato a negare apertamente un fatto che tutti gli appassionati del programma ricordano nitidamente, intaccando così la sua credibilità.

La falsità di Alex parte 4740205



Soleil "Ma tu non sei stato con Mila?"

Alex silenzio e poi "no"



Da queste cose si capisce ancora di più. Andate a dirglielo a Soleil che è un falsone🤦🏼‍♀️#gfvip — Catia (@catiuz92) November 14, 2021

