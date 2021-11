Grande Fratello Vip, Alex Belli ignora Delia Duran: ''Non cambio il rapporto con Soleil Sorge''

Gossip TV

Alex Belli non ha intenzione di rinunciare all’amicizia con Soleil Sorge e difende questo rapporto nato al Gf Vip.

Il rapporto di complicità, che strizza l’occhio al flirt, che si è creato tra Soleil Sorge e Alex Belli, inizia ad infastidire Delia Duran. Durante la puntata del Grande Fratello Vip, l’attore ha letto lo sfogo della moglie ma, conclusa la diretta, ha voluto ribadire la sua intenzione di continuare ad essere vicino alla bionda influencer.

Grande Fratello Vip , Alex Belli difende il rapporto con Soleil Sorge

I fan del Grande Fratello Vip si sono accorti di un feeling particolare, nato nelle ultime settimane e sempre più coinvolgente. Stiamo parlando del rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli, in lite con Aldo Montano dopo l’ultima puntata del reality show di Canale5. Tra carezze, danze scatenate e baci, Soleil e Alex hanno fatto discutere, dal momento che l’attore è sposato con Delia Duran e che la showgirl è famosa per la sua innata gelosia. Avendo visto una complicità sempre più invadente, Delia si è sfogata sui social e Alfonso Signorini, che ha ripreso duramente Soleil, ha deciso di mostrare tutto all’attore.

Nonostante le parole di fuoco di Delia, il gieffino non ha intenzione di cambiare il suo approccio nei confronti di Sorge. "Nella prima parte del messaggio che ha mandato Delia, riconosco quello che ci siamo detti. Ma ci siamo detti anche che, se io devo essere in una situazione come questa, non posso avere un rapporto con te perché sei donna. Dormiamo, viviamo, mangiamo e ridiamo insieme, e sarei condizionato. Non sarei più io, ragazzi. Il nostro rapporto in questo momento non cambierà minimamente. Soleil è una donna che rispetto, stimo e se mai io mi innamorerò di te sarà per il tuo cervello, che vuol dire che noi non dovremo aver nulla di fisico insieme”, ha ammesso Alex, abbracciando la bionda influencer.

Jo Squillo si è detta d’accordo con l’inquilini di Cinecittà, e ha spiegato il suo punto di vista sull’amore. “Non ci sono dubbi sul vostro rapporto, ma non siamo pronti per avere menti così libere. Ho sviluppato la mia vita formando dei rapporti al di fuori dagli stereotipi, ho un amore in prova da quarant’anni. Ogni giorno siamo liberi di amarci nel rispetto, pur avendo insieme un percorso così lungo”, ha ammesso la cantante.

