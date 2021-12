Grande Fratello Vip: "Alex Belli ha esagerato con Soleil Sorge", parla Patrizia Pellegrino

Gossip TV

L'ex gieffina Patrizia critica il comportamento di Alex al Gf Vip.

Alex Belli è stato squalificato dal Grande Fratello Vip, ma continua a stare al centro del gossip. A commentare e criticare il percorso dell'attore nella Casa di Cinecittà, caratterizzato dal rapporto con Soleil Sorge, ci ha pensato l'ex gieffina Patrizia Pellegrino.

Alex Belli criticato da Patrizia Pellegrino

Dopo Samy Youssef, che ha smascherato Alex e Delia dopo l'ultima diretta del Grande Fratello Vip, anche Patrizia ha voluto dire la sua sul comportamento dell'attore. Intervistata dal magazine Nuovo, l'ex gieffina ha dichiarato: "Avendo una donna fuori dagli studi, ha esagerato negli atteggiamenti affettuosi verso Soleil...".

Secondo la Pellegrino, Belli avrebbe decisamente esagerato con la Sorge nella Casa del Gf Vip e non avrebbe portato rispetto alla moglie Delia: "Sono sicura che l’unica a farne le spese e a soffrire davvero sia Delia…Anche se ritengo che lei abbia capito che Alex Belli lo stai facendo anche per sopravvivere in una situazione di estrema solitudine".

Leggi anche Davide cambia strategia e mira Soleil al Gf Vip

In molti hanno accusato Alex di aver messo in atto una strategia studiata a tavolino prima di entrare nel reality show condotto da Alfonso Signorini. A tal proposito, Patrizia ha dichiarato: "Questo lo sanno solamente Alex Belli e Soleil Sorge…Di sicuro lui è un bravo attore, dato che ha recitato a Centovetrine".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.