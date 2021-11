Grande Fratello Vip, Alex Belli: gravissima violazione del regolamento, espulsione certa

Gossip TV

Alex Belli ha infranto il regolamento del GF Vip dando un bigliettino a Lorenzo Amoruso? Ecco cosa ha raccontato Manila Nazzaro.

Alex Belli è finito nel mirino del pubblico del Grande Fratello Vip, che fatica a credere alla sua innocenza dopo aver scoperto che il gieffino ha chiesto a Lorenzo Amoruso di recapitare un biglietto all’esterno della Casa. Tra il flirt con Soleil Sorge, il matrimonio non legale con Delia Duran, la scenata di gelosia per Gianmaria Antinolfi, l’attore è in bilico e questa volta potrebbe incontrare la severa punizione di Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, Alex Belli rischia l’espulsione immediata

Nelle ultime settimane, Alex Belli è diventato il concorrente più chiacchierato della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’attore, entrato in Casa dichiarandosi innamorato della moglie Delia Duran e felice per il loro recente matrimonio, si è legato sempre di più a Soleil Sorge, per poi raccontare la verità sulla validità delle nozze con Delia. Tra la discussione feroce con Aldo Montano, le critiche a Gianmaria Antinolfi, reo di aver accolto Soleil nuovamente tra le sue braccia, il gieffino è in crisi e forse per questo ha commesso un gesto avventato.

Come riportato da Gossip e Tv, infatti, durante la puntata in cui Lorenzo Amoruso ha fatto il suo ingresso a Cinecittà per poter riabbracciare Manila Nazzaro, Alex avrebbe avvicinato lo sportivo consegnandogli un biglietto. Ora, se pure è vero che Alfonso Signorini ha imposto poche regole ai concorrenti questo anno, è altresì vero che comunicare con l’esterno è assolutamente vietato, pena l’espulsione immediata.

Manila ha raccontato di aver visto Belli dare un biglietto ad Amoruso, e sembra che sopra vi fosse scritto un numero di telefono. L’ex Miss Italia ha fatto di tutto per eludere i microfoni, ma al popolo del web non sfugge nulla, certamente non un’informazione così succulenta. Signorini dovrà verificare la dinamica dei fatti e prendere la sua decisione sul destino di Alex al Gf Vip, salvato da Sonia Bruganelli tra mille polemiche.

