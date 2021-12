Grande Fratello Vip, Alex Belli geloso di Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge: ''Mi fa girare i co****ni''

Gossip TV

Alex Belli e Soleil Sorge criticano apertamente Gianmaria Antinolfi, mentre l’attore del GF Vip si mostra piuttosto geloso della bionda influencer.

Negli ultimi giorni, dopo il riavvicinamento con Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi ha chiesto consigli all’ex Soleil Sorge, lasciando il pubblico del Grande Fratello Vip decisamente spiazzato. Commentando il comportamento dell’imprenditore, Alex Belli spara a zero su Gianmaria e mostra una grande gelosia per Soleil.

Grande Fratello Vip, Alex Belli spara a zero su Gianmaria Antinolfi

Sembra uno scherzo ma non è così: dopo settimane di sfuriate, parole grosse, commenti pungenti e tanto altro, Gianmaria Antinolfi ha pensato bene di chiedere consigli amorosi alla sua ex Soleil Sorge. Un colpo di scena che nessuno si sarebbe aspettato e che ha lasciato i fan del Grande Fratello Vip decisamente perplessi. Inutile dire che Sorge ha approfittato del momento intimo con Gianmaria per insultarlo, neppure troppo velatamente, consigliando all’imprenditore di tirare fuori il carattere o arrendersi al fatto che tra lui e Sophie Codegoni non ci sarà mia futuro.

Mentre la giovane milanese entra nel mirino di Valeria Marini, Soleil parla di quanto accaduto con Alex Belli, che si mostra infastidito dal gesto di Antinolfi. “Quella sera, che cercava appoggio da tutti, è venuto da te in cerca di consigli per conquistarla invece di andare da lei. Poi continua a venire da, che tecnicamente sei un suo ex flirt… Non è una bella cosa, mi fa girare i co****ni. Non vado da un mio ex flirt a farmi consigliare, e sto tutta la serata attaccato a te […] Se hai qualcosa di cui parlare, parla con Sophie, altrimenti accetta che non hai nulla da condividere”, ha sbottato Alex.

Soleil, compiaciuta per la malcelata gelosia dell’attore, ha sottolineato l’incoerenza di Gianmaria, certa che tra lei e l’imprenditore non vi siano più situazioni sentimentali in sospeso. “È incoerente, per altro il consiglio lo ha apprezzato tanto e poi ha fatto il contrario. Per me questo step è superato e lei, appena vede Gianmaria parlare con me, torna da lui. Io la penso come te, se vedo una cosa del genere mi stacco, ma loro sono menti semplici”, ha dichiarato Soleil, lanciando un’altra frecciatina al suo ex e alla Codegoni.

