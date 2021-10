Grande Fratello Vip, Alex Belli esplode: ''Non mi mettete in questa situazione''

Gossip TV

Alex Belli, interpellato da Lulù Selassié, dichiara di non voler dormire nel letto insieme ad una delle donne del Gf Vip.

La Puntata del Grande Fratello Vip ha segnato la scissione finale della coppia formata da Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Dopo la diretta, la principessa etiope ha fatto di tutto per trovare un letto il più lontano possibile dal gieffino, arrivando anche ad interpellare Alex Belli. L’attore, infastidito, ha fatto una richiesta ben precisa ai suoi colleghi.

Grande Fratello Vip, Alex Belli sbotta: “Non dormo con…”

Nella casa del Grande Fratello Vip c’è fermento dopo la diretta, che ha visto Lulù Selassié duramente ripresa da Alfonso Signorini. La principessa etiope ha provato in tutti i modi a far riavvicinare Manuel Bortuzzo che, dopo l’iniziale interessamento, ha preso le distanze ribadendo più volte di non volere una storia d’amore con la Selassié. Arresasi all’idea che Manuel ha bisogno dei suoi spazi e che il suo comportamento potrebbe danneggiare il percorso del ragazzo nel programma, Lulù si è messa alla disperata ricerca di un letto in cui dormire, possibilmente il più lontano possibile da Bortuzzo.

Tra liti furiose e discussioni accese, i concorrenti del Gf Vip hanno sentito l’esigenza di rivedere le postazioni letto, e a quel punto Alex Belli ha messo in chiaro il suo punto di vista. Quando Lulù ha proposto ad Alex uno scambio, che lo avrebbe portato a dormire con Soleil Sorge, l’attore ha sbottato: “Ragazzi ve lo chiedo cortesemente, ve lo dico adesso e non lo dico più, io non dormo vicino ad una donna. Sono un uomo sposato, non voglio dormire con una donna. Non mi mettete in questa situazione. Qui dentro siamo ripresi, e anche se non lo fossimo non ci dormirei”.

Lucrezia si è arresa, e Alex ha ribadito di voler dormire insieme a Nicola Pisu, con il quale si trova bene perché entrambi rispettano spazi e tempi l’uno dell’altro. “Io sto vicino a Nicola, che è una persona con cui dormo bene energicamente parlando. Se tu vuoi dormire da qualche parte, io piuttosto mi metto sul divano. Non mi mettete in queste condizioni”, ha ammesso Alex trovando l’appoggio di Nicola, che vuole rimanere con lui.

