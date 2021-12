Grande Fratello Vip, Alex Belli esagera con Soleil Sorge: il gesto shock

Gossip TV

Alex Belli pizzicato dalle telecamere mentre tenta un approccio decisamente hot con Soleil Sorge. Fan del Grande Fratello Vip sotto shock.

Alex Belli ne sta combinando di cotte e di crude nelle ultime ore, alimentando il malcontento dei fan del Grande Fratello Vip. L’attore, dopo aver rischiato di buttare giù la porta rossa di Cinecittà a suon di calci, si è stretto tra le braccia di Soleil Sorge, andando oltre il consentito con la bella influencer. Ecco il video che ha fatto rimanere tutti di sasso.

Grande Fratello Vip, Alex Belli gioca con il capezzolo di Soleil Sorge

Nelle ultime ore, dopo la notizia del prolungamento della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Alex Belli ha vissuto momenti intensi. L’attore, infatti, ha cercato di buttare giù la porta di Cinecittà, colpendola con calci e urlando a squarciagola, finendo con l’allarmare tutti i concorrenti del reality show di Canale5. Non avendo ricevuto alcuna telefonata dai suoi cari, memore della paparazzata di Delia Duran con un altro uomo, Alex ha perso la testa e si è sfogato duramente.

Concluso il momento di profonda agitazione, Belli è tornato a cercare conforto nelle braccia di Soleil Sorge, sempre pronta a tranquillizzare il suo amico speciale. Mentre era intento a parlare con Manuel e Lulù Selassié, sorpresa dalla confessione d’amore dello sportivo, Alex si è avvicinato a Soleil e ha visto spuntare dalla maglia bianca della gieffina il capezzolo, finendo con lo stuzzicarlo apertamente davanti alle telecamere. Una scena scioccante per il pubblico da casa, sempre più convinto che Belli sia travalicando ogni limite del buongusto.

Buongiorno con Alex belli che stuzzica i capezzoli di soleil e lei ride

Uno schifo #gfvip pic.twitter.com/XxLvSVP263 — La Stanza BLU ! (@BluStanza) December 12, 2021

L’attore, in un film con Brooke Logan di Beautiful, ha ironizzato sull’accaduto e Soleil non è apparsa troppo contrariata. Che sia un nuovo modo di esprimere la propria chimica artistica? Non contento, poche ore dopo, Alex ha osservato Sorge dimenarsi a ritmo di musica e le ha lanciato una pacca sul lato B, davanti a tutti gli inquini della Casa. Chissà come giustificherà Belli questa nuova ossessione per il corpo dell’italo-americana…

