Grande Fratello Vip, Alex Belli e Soleil Sorge non riescono a stare lontani (VIDEO)

Alex Belli e Soleil Sorge schiavi della passione. La coppia infiamma la serata trascorsa nella casa del Gf Vip.

Nonostante si destreggino in burrascose litigate, accuse gravissime e ripicche inattese, Soleil Sorge e Alex Belli sembrano essere legati da un filo invisibile, che li ha resi inseparabili. I due protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, durante una serata dedicata alla musica e al ballo, si cimentano in una coreografia ad alto tasso erotico, lasciando i presenti senza parole.

GF Vip, Alex Belli e Soleil Sorge inseparabili

Il rapporto che è nato, nella casa del Grande Fratello Vip, tra Alex Belli e Soleil Sorge è sempre più complicato. I due gieffini, infatti, parlano di amicizia, chimica artistica e infine d’amore, cambiando continuamente le carte in tavola. Certamente la passione che lega Alex e Soleil è palese e tangibile, una tensione unica che ha incuriosito anche gli inquilini di Cinecittà, sempre più indecisi sulla sorte di questo legame speciale. Alex, infatti, è sposato con Delia Duran, la quale ha messo in chiaro di non gradire le avances che il marito sta palesemente facendo a Sorge, né tantomeno il fatto che la bionda influencer accetti il flirt pur sapendo che Belli è un uomo impegnato.

Nelle ultime ore, la coppia più focosa del Gf Vip ha avuto una discussione durissima e Soleil è arrivata a mettere in dubbio tutto, preoccupata che l’attore stesse fingendo con lei per creare scandalo, in accordo con la moglie Delia. Nonostante le parole lo abbiano ferito, Alex non si è arreso con Soleil e i due sono tornati ad essere vicinissimi e complici, forse anche più di prima. Il GF Vip ha deciso di rallegrare la giornata dei concorrenti, segnata da più di qualche tensione, con una serata dedicata alla musica e alla danza.

Serata che è stata dominata da Soleil e Alex, lanciatissimi sulla pista da ballo con una coreografia decisamente erotica. I presenti, tra cui Giacomo Urtis, non hanno potuto fare a meno di lanciare eloquenti occhiate ai due che, noncuranti di tutto, hanno danzato a stretto contatto, sfiorando nuovamente il bacio. Forse resasi conto della situazione, Soleil si è improvvisamente avvicinata a Giacomo, suo grande amico, rendendolo partecipe della coreografia e mettendo un po’ di distanza da Alex. Chissà cosa accadrà tra i due nelle prossime ore…

