Grande Fratello Vip, ''Alex Belli e Soleil Sorge hanno mezzo cervello in due'': volano insulti pesantissimi

Samy Youssef non si risparmia e offende pesantemente Alex Belli e Soleil Sorge.

Soleil Sorge e Alex Belli sono finiti nel mirino di un ex gieffino, piuttosto furioso con l’influencer milanese e l’attore. Stiamo parlando di Samy Youssef che, intervenuto a Casa Chi, ha lanciato pesanti insulti ai due ex colleghi del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Samy Youssef contro Soleil Sorge e Alex Belli

Tra i protagonisti più chiacchierati della sesta edizione del Grande Fratello Vip ci sono Soleil Sorge e Alex Belli, finiti al centro dell’attenzione mediatica anche per la particolare alchimia che si è creata tra loro. Mentre alcuni fan scommettono che l’attore cederà al fascino della bionda influnecer, mettendo a rischio il matrimonio con Delia Duran, che invece si dice tranquilla almeno per il momento, c’è qualcuno che ha preso di mira questa coppia. Samy Youssef, che nella casa più spiata d’Italia ha litigato prima con Alex e poi con Soleil, non sembra aver perdonato i due ex compagni di viaggio, soprattutto dal momento che Jessica Selassié ha scelto proprio loro due per parlare della relazione con il modello.

“Quando ho sentito che ha detto quelle parole ci sono rimasto male e poi ha parlato con Alex Belli e Soleil che in due hanno mezzo cervello, quindi voleva vincere facile. In due hanno mezzo cervello quindi non me l’aspettavo che andasse a parlare con loro, perché non parlava con Ainett o con Francesca? […] È quello che penso davvero, io mi sono promesso di dire sempre quello che penso, non lo dico per offendere, lo dico perché lo penso. Alex Belli è una persona che ha 38 anni e si è dimostrato un ragazzino di 15 anni, Soleil la stessa cosa, è voluta passare da vittima a tutti i costi e invece lei è una vipera, non una vittima”. Parole fortissime quelle di Youssef, che non ha dubbi sul contente che vorrebbe vedere eliminato dal Gf Vip.

“Alex Belli, perché oltre i litigi che abbiamo avuto, ho scoperto, una volta uscito dalla Casa, che è una persona invidiosa. Mi ero avvicinato molto con Aldo e poi ho visto dei video in cui Alex parlava coi ragazzi e diceva ‘povero Aldo, Samy gli sta addosso, lo sta martellando‘. Non è proprio una persona matura, è una persona che sta facendo l’attore, sa cosa fare per apparire, non è se stesso, a me piacciono le persone vere”, ha ammesso Samy.

