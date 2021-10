Grande Fratello Vip, Alex Belli e Soleil Sorge deridono Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi (VIDEO)

Gossip TV

Alex Belli e Soleil Sorge si lanciano in un’esilarante imitazione di Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi.

Dopo settimane di conoscenza e giorni di corteggiamento serrato, Gianmaria Antinolfi è riuscito a far capitolare Sophie Codegoni. Una storia d’amore che, per molti fan del Grande Fratello Vip puzza di strategia e che sta facendo discutere gli inquilini di Cinecittà. Confrontandosi con Manila Nazzaro e Jessica Selassié, Alex Belli e Soleil Sorge si lanciano in un’imitazione perfetta della coppia del momento.

Grande Fratello Vip, dubbi su Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi

Il latin love della casa del Grande Fratello Vip ha colpito di nuovo, e questa volta ci si augura che sia il suo ultimo colpo di testa. Dopo aver cercato di mantenere le distanze, Sophie Codegoni ha ceduto alle avances di Gianmaria Antinolfi, accettando di intraprendere un flirt con l’imprenditore. Flirt che, neppure a dirlo, ha fatto storcere il naso a molti fan del reality show di Alfonso Signorini, e portato altri a dubitare della sincerità dei diretti interessati. Anche gli inquilini della Casa più spiata d’Italia sono molto perplessi da questa unione e hanno commentato maliziosamente il rapporto tra Sophie e Gianmaria, arrivando ad accusarli di voler fare strategia creando una love story per il pubblico.

In giardino, Manila Nazzaro punzecchia la coppia, domandando: “Pensate che bella una conversazioni tra loro da soli”. “Loro non parlano mai, dicevamo proprio che si nota la differenza tra Miriana e Nicola, che invece parlano moltissimo”, ha sottolineato Jessica Hailé Selassié, decisamente perplessa dal flirt. Cogliendo la palla al balzo, Soleil Sorge e Alex Belli hanno iniziato ad imitare la nuova coppia, deridendo il loro modo di approcciarsi. Soleil, che ha fatto una confessione su Alex, non vede di buon occhio questa unione, e teme che Gianmaria si sia fatto condizionare.

“Non ha un senso, succede per noia o per strategia? Perché comunque a diciannove anni i flirt te li fai, cosa hai da perdere? Se ti attrae la persona…”, fa notare Manila. “Se ti piace una persona te ne accorgi subito, va avanti già da tre settimane questa cosa insomma”, le fa eco Jessica. Non resta che continuare a seguire il Gf Vip per scoprire gli ultimi sviluppi tra Sophie e Gianmaria.

