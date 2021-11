Grande Fratello Vip, Alex Belli e Soleil Sorge a letto insieme: ''Tutto così bello''

Gossip TV

Confessioni notturne tra Alex Belli e Soleil Sorge nel letto.

Dopo i recenti eventi che hanno messo in crisi il loro rapporto d’amicizia, Soleil Sorge e Alex Belli passano la notte nello stesso letto, tirando le somme su quanto accaduto e sull’affetto che li legame e che li sprona ad andare avanti al Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Alex Belli a cuore aperto con Soleil Sorge

L’amicizia tra Soleil Sorge e Alex Belli è nata all’improvviso e si è fatta sempre più salda e intima. Nella casa del Grande Fratello Vip si è parlato di un flirt tra i due, nonostante l’attore sia legato a Delia Duran ormai da diversi anni, mentre l’influencer abbia confessato di essere innamorata di un uomo misterioso, che continua ad inviarle splendidi messaggi con gli aerei. Vedendo la rabbia di Delia e l’insistenza generale sul feeling con Belli, la gieffina ha provato a prendere la distanze da questo rapporto, arrivando anche a sospettare che Alex le stia mentendo.

Dopo l’ultima puntata, Alex e Soleil hanno litigato, a causa di una frase infelice dell’attore che ha tirato in ballo Davide Silvestri. Nelle ultime ore, tuttavia, sembra essere tornato il sereno per la coppia di amici, che ha deciso di trascorrere la notte nello stesso letto per chiarire la situazione. “Siamo come dei bambini che si affacciano al mondo, che vogliono divertirsi. Poi tutta questa roba qua, che ti stavo dicendo, hanno voluto per forza portaci a creare qualcosa che non ci rappresenta alla fine. Noi siamo stati chiarissimi, i passaggi che abbiamo vissuto qua dentro usciti dal nostro cuore. Non capisco cosa c’è di male in questo tipo di rapporto”, ha ammesso Alex.

L’influencer si è messa nei panni del gieffino, e ha fatto notare: “Da fuori arrivano tutti questi messaggi bellissimi sul nostro rapporto. anche con Davide perché giocavamo. È tutto così bello, è quello che mi stava tenendo in vita qua dentro e, sinceramente, lo vedevo soltanto in senso positivo. Invece, poi, ad un certo punto è stato tutto preso troppo seriamente”. “La cosa che mi faceva più male è pensare che tutto è stato rovinato. In puntata, io non riuscivo a non parlare con te, a non chiarire, perché sentivo il tuo occhio e i tuoi pensieri. Non vedevo l’ora di andare là fuori e parlarti”, ha chiosato Belli.

