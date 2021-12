Grande Fratello Vip, Alex Belli e quella volta in cui recitò con Brooke Logan di Beautiful (VIDEO)

Gossip TV

Sapevate che Alex Belli, protagonista discusso del Grande Fratello Vip, ha recitato con l'attrice che interpreta l'iconica Brooke di Beautiful? Ecco il video.

Alex Belli sa perfettamente come catalizzare l’attenzione del pubblico e ci è riuscito anche questa volta, nelle vesti di concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il ‘man’ più chiacchierato della casa di Cinecittà nasconde un segreto, e questa volta non si tratta di matrimoni non legali o amanti presunte o tali, bensì di una performance al fianco di Katherine Kelly Lang, iconica protagonista della soap americana Beautiful.

GF Vip, Alex Belli e Katherine Kelly Lang in un film insieme!

Nelle ultime ore, dopo aver quasi smontato la porta rossa di Cinecittà per uscire dal programma, Alex Belli sembra aver ritrovato la serenità. Complice la vicinanza di Soleil Sorge, qualche palatina di troppo e decisamente poco innocente, l’attore sembra aver compreso che il suo posto è al Grande Fratello Vip, e che sarà difficile rinunciare visto tutto ciò che c’è in ballo. Alex, dopo poche settimane di permanenza in Casa, si è avvicinato sempre più pericolosamente a Soleil, arrivando ad ammettere di provare sentimenti per la bionda influencer, nonostante il matrimonio con Delia Duran.

Tra un colpo di scena e l’altro, mentre la casa è in rivolta contro Soleil, spunta fuori un gossip inaspettato che riguarda il più grande ricettore di chimica artistica a livello globale. Nel 2019, infatti, Belli è stato protagonista della pellicola Dagli occhi dell’amore, film diretto da Adelmo Togliani, vestendo i panni di Daniel. Nel cast appare anche un volto iconica delle soap di Canale5, ovvero quello di Katherine Kelly Lang, la Brooke Logan di Beautiful, che nel film interpreta Sally. Un connubio decisamente inaspettato quello tra il ‘man’ della televisione italiana e la donna più peccaminosa d’America.

AL "TESTOLINA" HO SPUTATO



evidentemente il film non se lo è cagato nessuno, quindi lo ha portato al #GFvip pic.twitter.com/x8s5nHJLAZ — sun's eyebrow 44% (@errikor) December 7, 2021

Nelle ultime ore, alcuni spezzoni del film hanno fatto capolino su Twitter, mandando in visibilio le fan di Alex. Lasciando a chi di dovere il giudizio sulla performance del Gf Vip, torniamo ad aggiornarvi sulle ultimissime dalla Casa. Alex, forse per via di qualche bicchierino di troppo durante la cena, ha trascorso la sera vicinissimo a Sorge, provocando un’ondata di polemiche per il gesto poco elegante che il gieffino ha riservato al seno dell’italo-americana. Lei, ignara delle polemiche, sta al gioco anche se a tratti sembra ricordare che Belli sia un attore, e confessa di non fidarsi totalmente del collega.

