Grande Fratello Vip, Alex Belli e Katia Ricciarelli svelano la loro strategia sulle prossime nomination

Nella Casa del Gf Vip iniziano a venir fuori le prime strategie di gioco.

Domani, venerdì 24 settembre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, nella Casa alcuni concorrenti hanno iniziato già a discutere delle prossime nomination da fare in diretta.

La strategia di Alex Belli e Katia Ricciarelli al Gf Vip

Al Grande Fratello Vip iniziano a delinearsi i primi gruppetti e le prime strategie. In giardino con alcuni suoi compagni di gioco, Alex Belli ha sottolineato quanto l’atmosfera in Casa sia cambiata dopo l'ultima diretta. Nel commentare la situazione, i concorrenti hanno iniziato a parlare anche delle prossime Nomination.

"Nominare i deboli è come sparare sulla Croce Rossa" ha confessato Alex seguito da Katia Ricciarelli. "Sicuramente andrò ai piani alti" ha rivelato la soprano palesando la sua intenzione di nominare i concorrenti più forti del Gf Vip. L'attore è poi tornato a parlare della reazione avuta da Davide Silvestri per la nomination ricevuta: "Posso piacere e non piacere, non mi impegno per farti cambiare idea, continuo ad essere me stesso".

Chiuso il capitolo Silvestri, Belli ha commentato il comportamento assunto nella Casa da Gianmaria Antinolfi dopo lo scontro con Soleil Sorge: "È cambiato da così a così, si è chiuso completamente". "Vorrei che fosse più aperto, che combattesse [...] Al di là di tutto bisognerebbe sempre essere rispettosi nei confronti degli altri, invece qualche volta c’è una scivolatina" ha concluso la Ricciarelli.

