Grande Fratello Vip, Alex Belli e Davide Silvestri contro Maria Monsé: "È falsa"

Gossip TV

Alex e Davide criticano duramente il comportamento di Maria.

Nelle ultime ore, Maria Monsè si è resa protagonista di diversi scontri nella Casa del Grande Fratello Vip: prima con Lulù Selassié poi con Sophie Codegoni e Miriana Trevisan. Un comportamento che non è per niente piaciuto a Davide Silvestri e Alex Belli, che hanno duramente criticato la nuova concorrente.

Maria Monsè nel mirino di Alex Belli e Davide Silvestri

Alex e Davide si sono confrontati sulle ultime vicende che hanno animato la Casa del Grande Fratello Vip. Dopo essersi lamentato per il comportamento assunto da Soleil Sorge nei suoi confronti, l'attore ha duramente criticato Maria: "Lo sta facendo apposta. Prima Sophie poi Miriana...Fa così perché vuole avere per forza degli scontri".

Per i due concorrenti del Gf Vip l'impressione è che la Monsé cerchi lo scontro solo ed esclusivamente per stare al centro dell'attenzione e creare dinamiche. "A me da fastidio questa roba qui perché io, se due persone litigano, ci tengo a dividerle. Ma se qualcuno lo fa in questo modo io mi sento preso per il c**o. Se capisco che lo sta facendo apposta con me ha chiuso" ha affermato Silvestri.

Leggi anche Davide Silvestri annuncia il suo addio al Gf Vip

"Io l'ho già sgamata" ha confessato Belli "È falsa". I due sono stati poi raggiunti da Biagio D'Anelli, che ha rivelato loro di avere lo stesso pensiero su Maria. Come reagirà la diretta interessata? Siamo sicuri che Alfonso Signorini affronterà la questione nella prossima puntata del Grande Fratello Vip.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.