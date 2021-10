Grande Fratello Vip, Alex Belli e Aldo Montano sparlano di Nicola Pisu

Gossip TV

Alex Belli e Aldo Montano commentato i tentativi di approccio di Nicola Pisu.

Nicola Pisu ha deciso di conquistare Miriana Trevisan a tutti i costi, nonostante i dubbi della showgirl sul futuro di questo flirt. Nella casa del Grande Fratello Vip si discute dell’approccio del gieffino, apertamente criticato da Alex Belli e Aldo Montano.

Grande Fratello Vip, critiche per l’approccio di Nicola Pisu

Dopo aver ricevuto un sonoro due di picche da Soleil Sorge, Nicola Pisu si è gettato tra le braccia di Miriana Trevisan, deciso a conquistarla nella casa del Grande Fratello Vip. Tra cene a lume di candela, baci rubati e dolci confessioni Miriana, che ha avuto un malore, ha ammesso di nutrire seri dubbi sull’ipotetico rapporto con Nicola. La showgirl, infatti, crede che tra loro vi sia chimica ma non quanta ne serve per far decollare il rapporto, alla luce del fatto che con Pisu proprio non riesce a trovare argomenti all’infuori di quelli che riguardano i reciproci sentimenti.

Mentre Miriana si allontana gradualmente, chiedendo a Nicola spazio e tempo per riflettere in solitudine, lui si è confidato con gli amici Alex Belli e Aldo Montano. I due trovano che Nicola sia fin troppo infantile con il tipo di approccio scelto, e ne parlano insieme certi che l’amico finirà con il soffrire. “Se lui prende una delusione forte, ci va sotto. quando parliamo insieme di Miriana, lui sembra stia parlando come se dovesse fare dei compitini”, ha ammesso Alex.

“Il rifiuto diciamo che gli uomini non lo accettano tanto volentieri. Non è matematica, c’è la variabile che scatta o non scatta. Il contesto del genere non è il contesto della vita reale, e devi mettere in conto pure quello”, ha fatto notare Aldo. La conversazione è stata interrotta dall’improvviso ingresso in scena di Nicola e al web non è piaciuto l’atteggiamento di Alex e Aldo. In molti, infatti, avrebbero preferito che i due parlassero più chiaramente con Nicola, nella speranza di salvaguardarlo da una dura batosta amorosa.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.