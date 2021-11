Grande Fratello Vip, Alex Belli durissimo con la moglie Delia Duran: ''Non gliela darò vinta, si deve riprendere''

Gossip TV

Alex Belli parla dell’eventualità che la moglie Delia Duran si presenti nuovamente al Gf Vip durante la puntata, e non sembra affatto felice.

L’ingresso della moglie Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip sembra non aver fatto particolare piacere ad Alex Belli. L’attore si dice furioso per le accuse mosse e per lo scontro con Soleil Sorge al punto che, ipotizzando che a Delia sia concessa l’occasione di rimanere a Cinecittà per qualche giorno, l’attore sembra deciso a non permettere questa eventualità.

Grande Fratello Vip, Alex Belli furioso con Delia Duran

Alex Belli sta vivendo giorni difficili nella casa del Grande Fratello Vip. L’attore è furioso con la moglie Delia Duran, rea di non aver compreso la complicità artistica che si è venuta a creare con Soleil Sorge, tanto da entrare a Cinecittà e seminare il caos. Delia, infatti, ha affrontato per ben due volte il marito e la bionda influencer, decisamente amareggiata per essere stata trasportata in un intreccio degno di una soap opera. Mentre Soleil tiene le distanze, accordando a Belli l’amicizia a patto che non vi siano più exploit che potrebbero metterla in una situazione scomoda, Alex ha ancora il dente avvelenato con Delia.

Dopo aver negato la storia d’amore con Mila Suarez, che si è scagliata contro il gieffino sui social, Alex pensa all’ipotesi che Alfonso Signorini conceda alla moglie di entrare in Casa, così come è stato per il fidanzato di Francesca Cipriani. Eventualità che, come ha confessato l’attore a Sophie Codegoni, non gli susciterebbe il minimo piacere. “Troppa inc****tura, non mi basta un’oretta. Non sai quanto sono inca**ato io, o quanto è inca**ata lei. Noi facciamo sempre così, prima dobbiamo scontrarci, poi facciamo pace. Mica gliela do vinta così! Lei vede h24, ma perché partire così? In quale cespuglio è andata a finire? Ma riprenditi, ma scherziamo”, ha sbottato Belli davanti ad una Sophie incredula.

L’ex tronista di Uomini e Donne, che negli ultimi giorni sta legando particolarmente con Alex, ha fatto notare che è Delia a dover essere furiosa e che sarebbe compito del marito tranquillizzarla, invece che accrescere la paura di un possibile flirt con Soleil. Nonostante le parole sensate di Codegoni, l’attore è irremovibile e ammette di non volere Delia al Gf Vip. Cosa ne pensate?

