Grande Fratello Vip, Alex Belli diffida due donne per evitare il confronto in Puntata? La confessione

Alex Belli diffida l’ex moglie Katarina Raniakova e l’ex compagna Mila Suarez. Confronto impossibile nella casa del Grande Fratello Vip.

Uno dei protagonisti più interessanti della sesta edizione del Grande Fratello Vip è senza dubbio Alex Belli. L’attore è entrato nella Casa più spiata d’Italia decantando il suo amore per la moglie Delia Duran, gelosissima delle attenzioni che la tre principesse Hailé Selassié e Sophie Codegoni hanno riservato al marito. Forse proprio per evitare confronti che avrebbero potuto destabilizzare la sua dolce metà, Alex ha confessato di aver diffidato l’ex moglie e l’ex compagna prima di varcare la porta rossa di Cinecittà.

Grande Fratello Vip, Alex Belli si difende e diffida due donne!

Alex Belli si è presentato alla porta rossa della Casa più spiata d’Italia in sella ad una rombante moto sportiva, accolto dalle tre esuberanti principesse Hailé Selassié, che hanno messo l’attore in imbarazzo con domande decisamente dirette sulla sua vita matrimoniale e la sua fedeletà. Prima di prendere parte al cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip, il Belli ha assicurato di essere totalmente fedele alla moglie Delia Duran, della quale è molto innamorato nonostante il grande problema della gelosia li porti spesso a litigare ferocemente. Neanche a dirlo, Delia si è scagliata contro alcune donne del reality show di Canale5, dichiarando di essere pronta ad entrare a Cinecittà e portare Alex via, mostrando la sua indole focosa.

Il Belli, nel frattempo, sembra essere ambientato molto bene in Casa, tanto da diventare un punto di riferimento per molti concorrenti del Gf Vip. Dopo aver preso in braccio Manuel Bortuzzo per farlo ballare insieme agli altri - gesto che ha suscitato l’ammirazione dei telespettatori e l’applauso generale per la delicatezza dimostrata - il Belli ha confessato di aver diffidato due donne prima di prendere parte al programma.

Si tratta dell’ex moglie dell’attore, Katarina Raniakova, e dell’ex compagna Mila Suarez con la quale si scontrò duramente durante la permanenza della showgirl al Gf. I rapporti tra l'attore e le due donne sono decisamente tesi, dal momento che la Suarez ha avanzato accuse pesanti ai danni di Alex e Katarina non ha reso il divorzio cosa semplice. Il Belli non ha chiarito il motivo di tale scelta, anche se sembra essere logico dedurre che il gieffino vuole evitare a qualsiasi costo drammi durante la sua esperienza.

