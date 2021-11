Grande Fratello Vip, Alex Belli deluso da Aldo Montano: "Aspetto da giorni che venga a chiedermi scusa"

Gossip TV

Alex e Aldo ai ferri corti al Grande Fratello Vip.

Domani, venerdì 5 novembre 2021, andrà in onda una nuova imperdibile puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa nella Casa, Alex Belli e Aldo Montano sono sempre più distanti a seguito dell'accesa lite scoppiata dopo l'ultima diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini.

La rabbia di Alex Belli

A distanza di alcune ore dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip, Alex è tornato a parlare con Soleil Sorge e Davide Silvestri del comportamento aggressivo assunto da Aldo nei suoi confronti. "Io aspetto da giorni che un campione venga a chiedermi scusa del gesto che ha fatto" ha confessato l'attore visibilmente alterato.

"Sei Aldo Montano, sei la persona che qua dentro voleva dare i valori di sportività e umanità. Sono inca**ato nero, non mi saluta neanche, non gli ho fatto niente" ha aggiunto Belli rivelando di essere rimasto deluso dal fatto che Montano non si sia ancora scusato per l’aggressività usata nei suoi confronti durante la lite. "Magari ha bisogno di alcuni giorni per freddarsi e venire a chiarire" ha replicato la Sorge provocando la reazione dell'attore "Aspetta venerdì in puntata te lo dico io, è un parac**o".

"Mi dispiaceva vederlo così" ha invece confessato Davide. Alex ha continuato parlando del comportamento degli altri concorrenti, che si sono schierati dalla parte di Aldo senza ascoltare la sua versione dei fatti: "Fanno finta di niente, molti sentono solo il racconto di lui, altri pensano che io l'ho aizzato. È tutto un poverino".

