Grande Fratello Vip, Alex Belli critica Delia Duran: "Non doveva offendere Soleil"

Gossip TV

Alex critica il comportamento assunto da Delia nei confronti di Soleil.

Nuovi confronti e confessioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Alex Belli è infatti tornato a parlare di Delia Duran e delle pesanti accuse mosse proprio dalla compagna nei confronti di Soleil Sorge. Accuse e offese definite dall'attore sbagliate.

Lo sfogo di Alex Belli

Il comportamento di Delia, che è andata nel salotto televisivo di Barbara D'Urso per continuare a offendere e attaccare Soleil, non è per niente piaciuto ad Alex che si è lasciato andare a un duro sfogo nella Casa con Davide Silvestri e Manila Nazzaro: "L'unico modo per uscirne è avere la possibilità di parlarne, non in due minuti ma di sedersi un attimo e spiegarle che non è come pensa".

Belli ha infatti rivelato di essere rimasto deluso dall'atteggiamento della Duran: "Lei sa che quella roba lì a me non piace, mi dà profondamente fastidio. Puoi argomentare questa cosa senza finire in quel clichè dove bisogna offendere, dare appellativi. Non è che per forza dobbiamo essere d’accordo su tutto, questa roba qua non va bene".

Leggi anche Jo Squillo senza freni su Alex Belli e Soleil Sorge

Dopo aver ascoltato lo sfogo dell'attore, Davide è intervenuto per difendere Soleil: "Ma cosa c'entra Soleil…Chi la deve interrompere sei tu". La frase, riferita a Delia, è stata fraintesa da Alex che ha prontamente replicato: "Ciccio io non devo interrompere assolutamente niente, non farmi incaz**re anche al mattino presto".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.