Grande Fratello Vip, Alex Belli contattato da Rocco Siffredi: ''Mi voleva in un suo film''

Rocco Siffredi e Alex Belli presto in un film hot insieme? Parla l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Alex Belli si gode la notorietà dopo l’addio al Grande Fratello Vip, rivelando dettagli inediti del passato che riguardano anche Rocco Siffredi. Il divo porno, dopo aver conosciuto l’attore a L’Isola dei Famosi, avrebbe infatti chiesto ad Alex di apparire in una sua pellicola erotica.

GF Vip, Alex Belli dice no a Rocco Siffredi

Protagonista discusso della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Alex Belli continua ad essere al centro del gossip, soprattutto dopo l’annuncio dell’ingresso di Delia Duran a Cinecittà. L’attore sta ricostruendo il rapporto con la compagna, logorato dall’amicizia speciale che Belli ha costruito con Soleil Sorge e che a tutti i telespettatori è apparsa come un vero e proprio flirt. Ospite di Casa Chi, Belli ha detto la sua sulle ultime dinamiche del Gf Vip, che segue con entusiasmo anche dopo la squalifica, finendo con il parlare di Rocco Siffredi. I due si conobbero in Honduras, durante la permanenza a L’Isola dei Famosi e sembra che il divo porno fosse molto interessato ad ingaggiare Alex come attore per una nuova pellicola hot.

“Ti ho fatto venire in mente la factory di Rocco Siffredi? Io faccio moda, ma sono stato da lui, anche se siamo due mondi completamente diversi. Sono stato su da lui. Sai che abbiamo fatto L’Isola insieme. Nonostante tutti possano pensare che con Rocco tu possa parlare solo di certi discorsi, io ho fatto due mesi con lui di notte a tenere acceso il fuoco ed abbiamo parlato di tutt’altro. Lo rispetto è un grande uomo. Siamo molto simili e abbiamo un sacco di cose in comune dal punto di vista proprio mentale […] Certo che c’è chimica artistica anche con Rocco. Se lui mi proponesse un film? Quando siamo usciti dall’Isola lui mi chiamò e mi disse ‘Senti Alex ma te la senti di fare un film per me?’. Quindi questa cosa che avete pensato me l’aveva proposta sul serio, ma no, non lo farei”, questa la rivelazione di Belli riportata da Biccy.

