Grande Fratello Vip, Alex Belli confessa: "Io e Soleil non potremo mai stare insieme, fuori da qui..."

La confessione di Alex sul rapporto con Soleil.

Stasera, lunedì 6 dicembre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa nella Casa, Alex Belli si è confrontato con Miriana Trevisan circa il suo rapporto speciale con Soleil Sorge.

Alex Belli: le parole su Soleil Sorge e Delia Duran

Alex e Soleil sono sempre più uniti e affiatati nella Casa del Grande Fratello Vip. Eppure, l'attore, come riporta Biccy, ha rivelato a Miriana di non vedere nessun futuro con l'influencer fuori dalla Casa di Cinecittà: "Non posso fare meno con Sole. Per farlo dovrei prendere ed uscire dalla casa del GF adesso. Però aspetta, perché io e Soleil non potremo mai stare insieme, fuori da qui non c’è possibilità di una storia. Ho una vita troppo complessa per lei".

E ancora: "Qui funziona perché non abbiamo niente da fare. Abbiamo tanta complicità e magnetismo, ma no, no, no, la mia vita è un’altra. Questa è una prova di tentazione di mondi per il mio rapporto con Delia. Con Soleil però non riuscirei a fermarmi se restassi oltre il 13 dicembre, andremmo oltre al punto di non ritorno. Per questo uscirò".

Dopo aver confessato di non voler assolutamente lasciare Delia Duran, Belli ha dichiarato: "Come avrei reagito io al posto di Delia? Sarei entrato e l’avrei portata via, molto semplice. L’avrei liberata da questa problematica. Se lei mi dicesse di uscire con lei andrei via subito".

