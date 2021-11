Grande Fratello Vip, Alex Belli confessa a Soleil Sorge: ''Ho paura di…''

Gossip TV

Soleil Sorge e Alex Belli parlando del loro rapporto, mettendo in chiaro di avere un rapporto d’amicizia e di rispettare il legame tra l’attore e Delia Duran.

Il rapporto nato tra Soleil Sorge e Alex Belli continua a far discutere, soprattutto dopo la lettera scritta da Delia Duran al marito. Nella casa del Grande Fratello Vip, l’attore si è reso protagonista di vari scontri e ha deciso di parlare a cuore aperto con la bionda influencer, rivalendo le paure legate a questa amicizia speciale.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Alex Belli a confronto

Alex Belli e Soleil Sorge: c’è del tenero? Questa la domanda che ronza in testa ai fan del Grande Fratello Vip. La coppia di gieffini ha stretto un legame fortissimo, fatto anche di momenti intimi che hanno preoccupato non poco Delia Duran. Se inizialmente Alex sembrava voler ignorare la moglie, promettendo a Soleil di non cambiare il loro rapporto, nelle ultime ore qualcosa è mutato e l’attore è presa dei dubbi. “Secondo me per come è e come siamo, è la cosa più impensabile. Non mi fa minimamente paura, non mi è andato il pensiero sulla cosa. Per le tempistiche, quanto abbiamo stretto è intenso in poco tempo ma lo abbiamo fatto in modo vero, pure e sincero”, ha ammesso Sorge, cercando di rassicurare l’amico.

“Io ho delle paure, vorrei essere razionale e forte. Ho paura che tutto questo poi dopo vada a scalfire quello che è il bellissimo rapporto con Delia. Anche lì, però, sono arrivato al fatto che lei ci vive e ci guarda e se avesse voluto avrebbe già segnato il territorio. Penso che quel messaggio fosse per quel motivo […] Mi rendo conto che potrei perdere alcune cose”, ha replicato Belli, deciso a non mollare la presa con la bionda influencer.

“Ci sta che il messaggio ti possa frenare, anche da parte mia è normale. Conoscendo il nostro rapporto, per come è stato fino ad oggi, che non c’è nulla che possa scalfire il tuo matrimonio. È un rapporto puro e mi auguro che tutti provino questa felicità, non abbiamo fatto nulla di sbagliare e quindi non dovremmo sentirci in colpa o cambiare”, ha chiosato Soleil trovando d’accordo Alex.

