Grande Fratello Vip, Alex Belli chiede alleanza a Davide: "Mi sto scontrando con un personaggio chiave, statemi dietro"

L'attore romagnolo, dopo lo scontro con Aldo Montano, invita i compagni ad appoggiarlo.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, gli animi sono ancora molto tesi in seguito alla lite verbale e quasi fisica, tra Alex Belli e Aldo Montano. Tutti i concorrenti sono stati coinvolti dallo scontro: alcuni in prima persona, altri condizionati dall'aria molto tesa che si respira dentro la Casa.

Miriana, Manila e Manuel hanno cercato di placare gli animi con entrambi, Davide e Soleil, come prevedibile, si sono schierati dalla parte di Alex anche se, Silvestri ha ammesso con sincerità che Belli abbia provocato Montano, scatenando la sua reazione.

Proprio l'ex attore di Centovetrine, è da ieri che parla costantemente di quello che è successo, non nascondendo un grande malessere per la situazione che si sta creando in Casa. Alex, parlando con Davide, ha chiesto un aiuto che a molti telespettatori è sembrato del tutto fuori luogo. Sembra infatti che Belli stia capendo di essersi messo contro un concorrente forte e sta chiedendo il sostegno dei suoi amici più stretti all'interno del grande loft di Cinecittà.

Una sorta di alleanza che Alex ha chiesto, in primis, a Davide ma trovando quest'ultimo contrario: "Io mi sto scontrando con un maschio alfa, con un personaggio chiave del Grande Fratello, io ho le spalle abbastanza coperte per affrontare questa cosa qui, ma voi dovete starmi dietro", ha detto Alex. "Ti possiamo stare dietro come divertimento ma se tu attacchi una persona non ti possiamo stare dietro, non hai bisogno di difensori", ha replicato immediatamente Davide. Alex, sembra aver capito che non ci sia la possibilità di un chiarimento con Aldo e dunque, al fine del gioco, sembra voglia adottatore nuove strategie.

