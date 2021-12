Grande Fratello Vip, Alex Belli capitola: ''Amo Soleil Sorge''

Gossip TV

Alex Belli e Soleil Sorge sempre più intimi e complici, l’attore si professa innamorato.

Alex Belli è sempre più confuso e, invece di prendere le distanze dal rapporto con Soleil Sorge per capire cosa vuole realmente, continua a pendere dalle labbra della bionda influencer. Tra una confessione d’amore e l’altra, al Grande Fratello Vip volano frasi importanti prima di una notte trascorsa nello stesso letto, con tanto di coccole e bacio sfiorato.

GF Vip, Soleil Sorge e Alex Belli si arrendo alla passione?

Ormai da diverse settimane tiene banco il flirt nato nella casa del Grande Fratello Vip tra Soleil Sorge e Alex Belli. Dopo essersi professati entrambi innamorati dei rispettivi partner, i due gieffini hanno intrapreso un rapporto che ha ben poco della purezza che continuano a sbandierare. L’amicizia speciale tra Alex e Soleil, se così possiamo chiamarla, continua a gonfie vele dopo qualche dissapore e tanti dubbi, ancora irrisolti. Alex si professa innamorato di Soleil, confessando di amare tutte le sfaccettature della donna che gli ha fatto perdere la testa, nonostante il legame con la moglie Delia Duran.

Quest’ultima, protagonista di diverse incursioni in Casa, è ormai sempre più certa che Alex sia finito tra le braccia di Soleil e non presti attenzione a non ferirla ulteriormente. Peccato che proprio Belli, tra una dichiarazione audace e l’altra, tiri in ballo più volte Delia, affermando che il loro è un rapporto unico. Insomma, tanta, tantissima confusione nella testa dell’attore che di certo non è stato aiutato dall’ultima serata trascorsa al Gf Vip. Alex e Soleil non riescono a stare lontani, si scambiano baci e provocazioni, dichiarandosi gelosi l’uno dell’altra. Come se non bastasse, Soleil e Alex trascorrono la notte insieme sotto le coperte, abbracciati e sorridenti, scambiandosi battute che sfuggono al microfono. Insomma, Alex passa dall’amare Soleil all’amare Delia, e noi siamo sempre più perplessi su questa chimica artistica.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.